«По-братски» света не дают: заявка Абхазии на бесплатное электричество в 2025 году зависла в Москве

В Абхазии продолжается энергетический кризис, а Россия пока не обещает давать киловатт-часы «на халяву» в 2025 году

Пока Абхазия, большую часть суток сидящая без электричества, размышляет о павшем на нее проклятии майнинга, абхазское правительство пытается решить вопрос если не на оставшиеся две недели декабря, то хотя бы на 2025-й год. Как решить? Конечно же, попросить у России «по-братски» поделиться электричеством в рамках «социального перетока», то есть даром.

Джансух Нанба, исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Абхазии, рассказал РИА Новости, что республика искренне надеется на российскую щедрость. Тем более что все сделала, как полагается: провела необходимые технические процедуры и даже правильно заполнила листы заявок, отправленные министерству энергетики РФ. Однако почему-то подтверждения на поставку «халявных» 327 миллионов киловатт-часов в будущем году Абхазия так и не получила.

В настоящее время ежедневные поставки российского электричества обходятся Абхазии в 15 миллионов рублей. При этом это позволяет лишь слегка «поддерживать штаны», а не полноценно обеспечивать жителей республики светом. Эти деньги не были заложены в государственный бюджет, поскольку была надежда на продолжение финансирования и бесплатных поставок из России. Однако пока Кремль, приостановивший выплаты для Абхазии, жестко увязывает их возобновление с заключением инвестиционного соглашения, учитывающего интересы России.

В попытках снизить потребление электроэнергии абхазские правоохранительные органы начали активно, но пока не очень в целом успешно охотиться на майнеров и изымать у них прожорливое оборудование. На Абхазской железной дороге вместо электровозов на линию выпускают тепловозы.