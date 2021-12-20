Смотровые стекла: предназначение и принцип работы

Иван Дек 20, 2021 Разное

Смотровые стекла – это детали своеобразной трубопроводной арматуры и разных промышленных установок, которые могут быть использованы. Смотровые стекла можно установить в смотровые фонари или технологические окна, на сайте стекло смотровое

Главной их функцией является визуальное контролирование движения потоков, а также процессов в рабочем пространстве. Это могут быть, например, химические производства. Для изготовления смотровых окон и фонарей чаще всего используется кварцевое стекло. Оно должно быть настолько прозрачным, чтобы соответствовать ГОСТу, а также подлежать условиям использования.

Смотровые стекла различаются по размеру, они бывают разных радиусов, диагоналей, разной толщины. Также у них может различаться форма, стекло может быть круглым или прямоугольным. Необходимый тип смотрового стекла будет подбираться в соответствии с тем, какое его назначение, также необходимо учитывать размер окна или фонаря. Предлагаем более детально ознакомиться с разными видами смотровых стекол.

Отметим, что чаще всего стекла выпускают в корпусах из нержавеющей стали. Этот сплав на 100% соответствует требованиям, которые предъявляют к трубопроводной арматуре согласно условиям использования. Кроме этого, у него высокая коррозийная устойчивость.

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