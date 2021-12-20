Ученый Волчков назвал категорию людей, которые больше переносят штамм омикрон

Иван Дек 20, 2021 Общество

Прививки снижают риск заражения,пишет rerinfo.ru.
Последствия заражения новым штаммом коронавируса омикрон могут быть ужасными для некоторых людей. Об этом URA.RU сообщил вирусолог Павел Волчков.

Таким образом, риску подвергались те, у кого никогда не было хрящей и которые не были вакцинированы.
Тем не менее, эксперт пояснил, что новым вариантам COVID-19 труднее проникнуть в организм людей, у которых его никогда не было, потому что они могли оставаться в «иммунном бункере».

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Несмотря на сертификацию и успешное использование во многих странах, российская вакцина от коронавируса Sputnik V еще не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Причины этого объяснила в беседе с RT официальный представитель ведомства Маргарет Харрис.
Обоснование: Мы все еще оцениваем технический файл для Sputnik V и ожидаем дополнительной информации. Но процесс оценки все еще продолжается.

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