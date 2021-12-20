Прививки снижают риск заражения,пишет rerinfo.ru.

Последствия заражения новым штаммом коронавируса омикрон могут быть ужасными для некоторых людей. Об этом URA.RU сообщил вирусолог Павел Волчков.

Таким образом, риску подвергались те, у кого никогда не было хрящей и которые не были вакцинированы.

Тем не менее, эксперт пояснил, что новым вариантам COVID-19 труднее проникнуть в организм людей, у которых его никогда не было, потому что они могли оставаться в «иммунном бункере».

ВОЗ объяснила, почему российский Sputnik V до сих пор не одобрен

Эффективность вакцины составляет 97,6%.

Несмотря на сертификацию и успешное использование во многих странах, российская вакцина от коронавируса Sputnik V еще не одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

Причины этого объяснила в беседе с RT официальный представитель ведомства Маргарет Харрис.

Обоснование: Мы все еще оцениваем технический файл для Sputnik V и ожидаем дополнительной информации. Но процесс оценки все еще продолжается.