Юлия Началова больше не скрывает тяжелую болезнь (видео)

Певица Юлия Началова впервые поведала о состоянии своего здоровья. В газетах пишут, что звезду собираются лишить водительских прав за езду на машине в нетрезвом виде.

Объектив камеры запечатлел сцену, как сотрудник ГИБДД предлагает Началовой пройти тест на алкогольное опьянение, а она отказывается. Задержали исполнительницу поздней ночью. Инспектора насторожило, что автомобиль движется по странной траектории, он заподозрил водителя в употреблении алкоголя. Звезду предупредили, что за отказ от медосвидетельствования ее могут лишить права управлять транспортным средством.

Началова подтвердила, что действительно находилась за рулем машины. Она возвращалась с подругой с вечеринки и не доехала до дома буквально несколько десятков метров. Певица уверена, что любой здравомыслящий человек на ее месте отказался бы проходить экспертизу на алкогольное опьянение.

Юлия Началова, певица: «Машину облепили человек 5–7, ну, огромное какое-то количество мужчин. Ночь на дворе. Я открыла окно и начала разговаривать с инспектором ДПС. Выросли сразу какие-то понятые, непонятно клоунадного какого-то разлада. Непонятно — ни имен, ни фамилий. Кто это? Что это? Я приняла в эту же секунду решение четкое, что не буду выходить из машины ни при каких обстоятельствах».

Началова объясняет, что действительно пережила нервное потрясение. Ведь вокруг столько случаев, когда водителей грабят и убивают, а кто знает, с какой целью среди ночи остановили ее дорогую иномарку?

Юлия Началова: «Согласно административному кодексу, я имею право отказаться от медицинского освидетельствования и проезда с ними в ночи».

Возмутил певицу и тот факт, что уже через несколько часов видео, снятое той ночью, появилось во всеобщем доступе, а ведь телефон был только в руках у сотрудника ГИБДД.

Юлия Началова: «Мне вообще это непонятно, по каким-таким обстоятельствам материалы попадают в Интернет? Это вещи, которые должны быть для группы разбора. Надо было, наверное, вызвать кого-то, наряд ППС, который бы приехали с камерой, специальной камерой, которой снимают такие истории».

Началова утвержждает, что была совершенно трезвая. Впервые певица так откровенно рассказала, почему она и алкоголь — вещи несовместимые.

Юлия Началова: «Я ехала абсолютно трезвая. Я — человек, который находится на реабилитации, у меня подагра, и я рекомендации соблюдаю. Все, кто знает, что такое подагра, королевская, так сказать, болезнь, понимают, что один грамм алкоголя оборачивается страшными болями. Уже несколько лет в моей жизни этого не существует».

Личный врач Началовой подтверждает, что тяжелым хроническим недугом певица страдает уже 5 лет и давно исключила спиртное из своего рациона. Коллеги по шоу-бизнесу даже не подозревали, что совсем недавно Юлия проходила серьезное лечение в клинике. Певица виду не подает, что ее мучают адские боли. Она сидит на строжайшей диете, принимает противовоспалительные препараты и на фоне лечения резко худеет или набирает вес. То подозревают, что звезда страдает анорексией, то поздравляют ее с беременностью.

Исполнительница признается, что настолько привыкла к слухам о себе, что пропускает их мимо ушей, но спуску сотрудникам ГИБДД она давать не собирается. Ее адвокаты уже поставили это дело на контроль, певице вернули водительские права. Подробности — в программе «Ты не поверишь!»

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