Доплата к пенсии за супружеский стаж вызывает интерес у россиян

В России наблюдается повышенный интерес к пенсиям. В наибольшей степени граждане интересуются разнообразными надбавками к пенсионным выплатам, которые существуют в нашей стране. Люди хотят осознавать, кто и на что может рассчитывать.

В настоящее время пенсионеров сильно волнует доплата к пенсии за супружеский стаж. Эта прибавка может стать приятным бонусом для многих отечественных пенсионеров. В частности, люди до конца не понимают, на что они могут рассчитывать в том случае, если имеют за плечами свыше несколько десятков лет совместного брака.

Из комментариев сотрудников Пенсионного фонда следует, что размер надбавки устанавливается на региональном уровне и напрямую ее размер зависит от места проживания пенсионеров. Выплаты будут направлены тем супружеским парам, которые прожили вместе от 50 до 70 лет.

А вот прибавки к пенсии за 30 лет брака ожидать не стоит. Однако одному из супругов можно получить надбавку в том случае, если у него на иждивении находится супруг, у которого размер пенсии меньше. Чтобы получить прибавку нужно обратиться в Пенсионный фонд с соответствующим заявлением и предоставить требуемые документы.

Таким образом можно констатировать, что российские власти хоть и осуществляют поддержку крепких семей с помощью доплаты к пенсиям, но делают это при соблюдении целого ряда довольно труднореализуемых условий.

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