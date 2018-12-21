Путин объяснил, почему согласился на повышение пенсионного возраста

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции, состоявшейся накануне, высказался на ряд актуальных тем. Одной из них, безусловно, стала пенсионная реформа, которая предполагает рост возраста выхода на пенсию.

Российскому лидеру задали вопрос о грядущих пенсионных преобразованиях. Путин признал, что изначально понимал, что соответствующие решения в этой сфере не вызовут восторга среди населения. Впрочем, повышение пенсионного возраста он назвал неизбежным, так как в противном случае властям пришлось бы принимать куда более жесткие решения.

Владимир Путин заметил, что на такой шаг пришлось пойти из-за того, что неработающих россиян становится с каждым годом все больше, тогда как с работающими людьми происходит обратная ситуация. По этой причине государству становится все труднее исполнять свои социальные обязательства, в том числе касающиеся выплаты пенсий. "Тенденции такие", - подчеркнул президент.

По его словам, если эти тенденции не учесть сейчас, то есть отменить реформу, то через несколько лет ее все равно придется воплощать в жизнь, но уже резко.

В рамках пенсионной реформы возраст выхода на пенсию начнет повышаться с 2019 года. Этот процесс будет планомерным, а именно каждый год данный показатель будет повышаться на 6 месяцев. В конечном итоге мужчины и женщины будут выходить на пенсию в 65 и 60 лет соответственно.

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