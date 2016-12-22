Администрация Черногорска нашла 20 миллионов для строителей «Ягодки»

Подрядчик, построивший в городе угольщиков современный детский сад, получил от администрации 20 миллионов рублей.

Администрация города угольщиков направила 20 млн рублей подрядчику, который построил детский сад "Ягодка". Посодействовало в предоставлении транша правительство Хакасии и руководитель региона Виктор Зимин.

Василий Белоногов ведёт переговоры со строительной фирмой о подписании соглашения по рассрочке выплаты оставшегося долга.

По личной инициативе главы Черногорска состоялся ряд встреч с руководителем региона, на которых Василий Белоногов и Виктор Зимин искали пути выхода из сложившейся непростой ситуации, суть которой – окончательный расчёт со строителями. С просьбой о помощи в Верховный Совет Хакасии обращались и депутаты города угольщиков.

Напомним, торжественное открытие этого дошкольного образовательного учреждения состоялось в День города. Первых малышей «Ягодка» приняла в начале ноября этого года. Сегодня детсад посещают 300 дошколят.

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