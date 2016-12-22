Антитабачные меры за 5 лет сократили долю курящих мужчин на 34%

Количество курящих женщин выросло за 10 лет на 5,2%.

Повышение акцизов на табачную продукцию и другие антитабачные меры за последние пять лет сократили долю курящих мужчин на 34%. Об этом сообщил ТАСС директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины, профессор, главный специалист по профилактической медицине Минздрава РФ Сергей Бойцов.

"Акцизы в этом отношении являются самым действенным фактором влияния не только на стоимость пачки сигарет, но и на покупательную способность населения. Особенно это касается молодого и малоимущего населения", - отметил он.

По его словам, ученые доказали связь между стоимостью пачки сигарет и распространенностью курения.

"Те шаги, которые у нас уже предприняты, повлияли на распространенность употребления сигарет, это уже подтверждается цифрами. По данным российского эпидемиологического исследования, которое проводится раз в пять лет и является более точным, чем данные ВЦИОМ, в 2003 году в России было 58,8% курящих мужчин, в 2013 году - 39%. Это последние данные. По женщинам мы ситуацию проигрываем: количество выросло с 8,4% в 2003 году до 13,6% в 2013 году", - уточнил Бойцов.

Со снижением числа курильщиков, как отмечает эксперт, связаны и другие запретительные меры: отсутствие прямой рекламы, запрет поштучной продажи сигарет.

Так, увеличение доли курящих женщин связано с изменением политики табачных компаний.

"Эту политику мы, к сожалению, не смогли предупредить. Табачные компании стали выпускать тонкие сигареты в более элегантных пачках, якобы с пониженным содержанием никотина, с ароматическими отдушками, таким образом, привлекая женщин. Игроки табачного рынка пытаются компенсировать падение табакокурения среди мужчин за счет женского населения", - считает Бойцов.

Он рассказал о влиянии антитабачных мер на уровень распространенности курения среди подростков. "Сейчас до 30% школьников курят, первый опыт курения начинается в 10-12 лет. В значительной степени это зависит от ситуации в семье. Если в семье курит отец, то вероятность появления этой привычки у детей повышается на 25%, если мать - на 50%, если курят оба родителя - то на 75%", - сказал Бойцов.

Курить станет в два раза дороже

Эксперты прогнозируют рост цен на сигареты в ближайшие три года. По их мнению, производители будут поднимать отпускные цены в ответ на повышение ставок акцизов и на естественный рост других издержек.

"Минимальный акциз на сигареты с 2017 года вырастет на 26%, такой рост налогов приведет к подорожанию сигарет на 11-12 рублей, средняя цена пачки только за счет акциза увеличится примерно на 13% - до 102 рублей. Причем на налоги придется больше половины стоимости пачки (около 60 рублей составят акциз и НДС)", - пояснил ТАСС директор по корпоративным отношениям "Бритиш Американ Тобакко Россия" (22% российского рынка) Александр Лютый.

По его словам, если прибавить к планируемому Минфином РФ повышению акцизов рост других издержек производителей - цены на табак, транспортные расходы и так далее - то можно подсчитать, что к 2019 году цена пачки сигарет может вырасти почти на 50% - до 130 рублей. "Ставки акцизов на табак и так выросли в семь раз за последние семь лет. Если в 2010 году цена сигарет начиналась с 18 рублей, то сейчас пачка стоит в среднем 90 рублей", - пояснил Лютый.

Как рассказал ТАСС вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Japan Tobacco International (Доля на российском рынке - 32,6%) Сергей Киселев, в контексте повышения ставки акциза на 15% средняя стоимость пачки вырастет с 89 рублей в 2016 году до 104 рублей в 2017 году.

Потребители могут перейти на контрафакт

Участники рынка считают, что планы Минфина дополнительно повысить акцизы на сигареты существенно повышают риски роста нелегального оборота сигарет, который уже наблюдается в отдельных регионах вдоль границ со странами Евразийского экономического союза.

"В Омской области по состоянию на июнь 2016 года из-за увеличения присутствия контрабандной продукции падение объемов легальных продаж сигарет уже составило 18% относительно аналогичного периода прошлого года. Та же ситуация происходит в западных регионах страны, граничащих с Республикой Беларусь", - рассказал ТАСС вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" (27,4% российского рынка) в России Сергей Слипченко.

По его словам, повышение цен должно учитывать акцизную политику партнеров по ЕАЭС. "Сигареты в соседних странах сейчас вдвое, а порой и втрое дешевле. Разница в ценах провоцирует переток табачной продукции в Россию без уплаты акцизов в российский бюджет. Как результат - в граничащих с Белоруссией регионах доля сигарет без российских акцизных марок выросла до 12,4%", - сказал он.

Слипченко уверен, что, повышая налоги на табак без выравнивания акцизов в ЕврАзЭС, Россия может спровоцировать дальнейший рост нелегального рынка и рискует собрать меньше налогов, чем планировалось.

Генеральный директор ООО "Группа Агроком" (владеет "Донской табак", около 8% российского рынка) Сергей Сапотницкий пояснил ТАСС, что сегодня доля акциза в цене сигарет составляет 70%. "Согласитесь, возможность производить и продавать табачную продукцию, но не платить акциз государству - это большой соблазн. Мы можем это наблюдать на примере наших зарубежных коллег из европейских стран, где ставка по акцизу очень высока, самый яркий пример - Англия, где закрылась последняя табачная фабрика. Люди, при этом, курить не перестали, это говорит о том, что доля нелегального рынка в стране так велика, что производителю, работающему в рамках законодательства, просто невыгодно находиться на территории страны", - заявил он.

Вместе с тем, по его словам, ущерб от увеличения контрафактных сигарет не может сравниться с позитивным эффектом повышения акциза."Я не исключаю, что появится ручеек контрафакта, но это будет несоизмеримо меньшее вредное влияние, по сравнению с позитивным эффектом в связи с повышением акциза, у нас все равно пачка сигарет чрезвычайно дешева по сравнению с западно-европейскими и восточно-европейскими странами. Это знают все, и не только потому, что покупательная способность у нас отличается, на нашу заработную плату можно купить гораздо больше пачек сигарет, чем в Европе", - говорит Бойцов.

Он не исключил спекуляций на теме повышения акцизов со стороны табачных компаний. "Они будут заламывать руки и говорить, что мы разрушили целый малый бизнес по продаже сигарет. Но я не видел еще ни одной демонстрации по поводу того, что лопнул чей-то бизнес, а продавать смертоносные вещества - это в принципе аморально. Конечно, я не говорю о полном запрете продаж, наша задача научить людей отказываться от потребления табака, тем более, что позитивный тренд среди мужчин мы получили вполне отчетливый", - поясняет Бойцов.

Падение продаж

Крупные ритейлеры заявляют - в случае, если Минфин, действительно, повысит акцизы, потребление сигарет может упасть. "Безусловно, повышение акцизов на табак скажется на потреблении табачных изделий, как показывает практика, рынок довольно чутко реагирует на изменения условий реализации этого товара. Например, летом 2014 года эта товарная категория была убрана с витрин и стала продаваться в закрытых нишах, результатом этого стало падение продаж, которое в среднем по рынку составило 30-35%", - рассказала ТАСС представитель одного из крупнейших ритейлеров Дальнего Востока "Невада" Ольга Егорова.

По ее словам, в 2015 году падение продаж замедлилось, на рынке Дальнего Востока оно составило порядка 8%. "В нашей сети этот показатель выглядит более благополучно - падение за прошедший год менее одного процента. Таким образом, мы можем наблюдать, уже сейчас, с введением ограничений на продажи табачной продукции, потребление табака сильно упало. С ростом цен на эту продукцию мы ожидаем еще большего падения продаж по этой группе товаров", - уточнила Егорова.

Мнение Минфина

Директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов 21 декабря сообщил, что рост средней стоимости пачки сигарет в 2017 году из-за увеличения акциза составит 10%, а через три года - 27%. Ранее газета "Известия" со ссылкой на подсчеты МВД сообщила, что средняя цена пачки сигарет в 2017 году может вырасти до 220 рублей по причине повышения акциза на табачную продукцию. В издании отметили, что это вызовет увеличение доли контрафакта на рынке.

В Минфине не согласились с такой оценкой. Рост акцизов на табачную продукцию не спровоцирует значительного увеличения нелегального рынка сигарет, сказал Сазанов. По его словам, повышение розничных цен на сигареты будет постепенным и не должно спровоцировать значимый рост оборота нелегальной табачной продукции. Доля нелегального рынка табака в России составляет от 1% до 4%, уточнил ТАСС Сазанов.