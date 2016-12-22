Дмитрий Песков рассказал о яростной русофобии, которая «лезет из каждого утюга»

22.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Дмитрий Песков рассказал о яростной русофобии, которая «лезет из каждого утюга»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал в интервью телеканалу «Россия 24» о яростной русофобии, которая существует на западе. По словам Пескова, такая русофобия вылезает «из каждого утюга».

Также Песков отметил, что такая позиция, которая иногда проявляется на Западе, воспринимается мыслящими людьми негативно.

«Но когда уже начинает бросаться в глаза всем такая яростная русофобия, которая из каждого утюга вылезает, то более-менее думающие люди встречают это с неприятием», - заявил Песков.

Об этом Дмитрий Песков рассказал, говоря о фальшивых новостях, содержащих, в основном, критику России.

 

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