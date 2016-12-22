Энергия и вера создателя

31 декабря исполняется 120 лет со дня рождения участника советского строительства Романа Кызласова.

Роман Афанасьевич Кызласов — один из ярких представителей хакасской интеллигенции, судьба которого тесно переплелась с историческими событиями 1920 — 1930-х годов.

Родился он в 1896 году в Кызласовском улусе, что на реке Малая Есь. Был четвёртым ребёнком бедного крестьянина Попана (Афанасия) Кызласова. Эпидемия тифа, свирепствовавшая в 1901-м, осиротила детей. Романа, его сестру Анастасию, старших братьев Иосифа и Афанасия, как было принято у хакасов, перевёз к себе тайызы (дядя матери) Николай Сидорович Тодиков. В аале Тодиков, на границе горной тайги и Уйбатской степи, они и выросли.

Надо ли говорить, как тяжела доля сирот. Вот и Роман с восьми лет уже работал пастухом. Рос он пытливым и любознательным, но о школе мог только мечтать. С 14 лет сам учился писать буквы по-русски, пытался читать книги, но мало что получалось. Поэтому, став постарше, паренёк решил жить там, где мог слышать русскую речь. В 1913 — 1914 годах батрачил в русской деревне Сухая Тесь, весь 1915-й трудился шахтёром на медном руднике Темир в верховьях Нини.

В 1916 году Роман Кызласов перебрался в Минусинск, где стал работать дворником и кучером у местных купцов. В период февральской и октябрьской революций посещал многолюдные митинги и собрания. После установления Советской власти в Минусинском уезде в конце октября 1917 года он стал сочувствующим партии большевиков.

Для Минусинского Совета каждый сочувствующий хакас, хоть немного знающий русский язык и грамоту, представлял в то время большую ценность. С помощью таких активистов можно было нести слово о новой жизни в глухие аалы. Из них можно было взращивать первые кадры хакасской интеллигенции.

Неудивительно, что Роман Кызласов, который постоянно занимался самообразованием, много читал, в 1919 — 1923 годах учился ещё и на разных курсах в Минусинске и Красноярске.

Как инструктор политпросвета Минусинского уезда занимался организацией клубов и библиотек, школ для взрослых и изб-читален в аалах (от Усть-Фыркала до Усть-Соса). Ставил в клубах любительские спектакли, в которых тоже принимал участие. Разъезжая по роду своей деятельности по всей Хакасии, Роман Афанасьевич снискал славу отличного оратора на родном языке. Он читал доклады о текущей политике в связи с нэпом, о культурной работе на местах, о народном образовании и пользе просвещения, о значении внешкольного образования для взрослых, о любви к книгам и составлении сборников новых хакасских песен, стихов и рассказов, записанных русскими буквами.

С начала 1921 года Кызласов начал печататься в «Красноярском рабочем», а затем стал сельским корреспондентом газеты «Власть труда», выходящей в Минусинске. Писал под псевдонимом «Сагайхаас», этим именем призывая к объединению двух крупных групп хакасов — сагайцев (сам к ним относился), и качинцев. Его статьи публиковались также в «Енисейском кооператоре» и в других журналах Сибири.

Важным источником для изучения биографии Романа Афанасьевича Кызласова является его дневник, впервые опубликованный ХакНИИЯЛИ в 2007 году. Записи, которые велись с сентября 1920-го по январь 1924 года, позволяют нам вместе с автором сопережить события сложных лет, реконструировать духовно-эмоциональный климат того периода.

Первая запись в дневнике сделана 10 сентября 1920 года, когда автор получил извещение из Енисейского губернского отдела народного образования о направлении на курсы в Красноярск. В этот город добирался он на пароходе, сделав по пути две остановки — на ночлег — на пристанях.

Из дневника можно узнать о предметах, изучавшихся на курсах, о первых творческих увлечениях, о спектаклях, которые посещали учащиеся, о подготовке собственных постановок.

С 25 декабря 1920-го по 14 января 1921 года курсант находился в командировке в Усть-Фыркальской волости с целью организации изб-читален. Путь до Фыркала был очень сложным: сначала на поезде до Ачинска, затем на подводах с ночёвками в разных деревнях. В Фыркал он прибыл 2 января 1921 года. Там не было никаких культурно-просветительских учреждений, только одна школа на всю волость. Роман Афанасьевич собрал актив, на собрании приняли решение об открытии избы-читальни или школы для взрослых. В аале Аёшин он ночевал у Ивана Ивановича Кокова, в аале Трошкин — у его брата Фёдора Ивановича Кокова. В дневнике командированный записал: «Здесь народ такой хороший, гостеприимный. Я уже с красноярской голодухи здесь совсем потолстел. Кормят хорошо, масла и мяса сколько хочешь. Только здешнее население хлебом обнищало. Сами хлеб не сеют, достать неоткуда».

Из этого же дневника мы узнаём, что 12 марта 1921 года на собрании земляков в Красноярске была высказана идея о создании национальной школы. «Мы собрались, слушали мысли Худякова о создании национальной школы, т.е. учить на материнском языке, выработать инородческие буквы. Я с этим, без сомнения, согласен, — засвидетельствовал Роман Кызласов. — И я предложил, чтобы выработать буквы и об этом доложить на съезде хакасов и предложить на утверждение в Губнаробраз. Я предложил создать в инородческом районе школу для подготовки местных работников и учителей из самих инородцев. Это, конечно, мои давнишние мечты. Но они со мной тоже были согласны. Я очень рад этому, наконец-то мы, т.е. наши интеллигенты начинаем организовываться. Но мы до конца всё не выяснили. В понедельник еще соберемся. И еще будет на совещании Егор Итыгин, который затрагивает в газетах эти вопросы. На этом совещании участвовали я, Кондратий Добраков, Одёжкин, Кочетаев».

На заседании актива земляков 19 марта 1921 года было решено создать комиссию по выработке азбуки и учебников. В состав комиссии вошли Тодышев, Райков, Шулбаев, Кузьмин, Милецкая, Инородцев и Кызласов. Позднее Роман Афанасьевич в статье «О хакасской письменности», опубликованной в газете «Власть труда» 16 октября 1924 года, отметит, что при составлении учебников для хакасских школ следует «взять смешанное наречие сагайцев с качинским, которое является общим для всех остальных наречий».

Спустя многие годы, в 1970-м, крупный хакасский лингвист Михаил Боргояков напишет, что в марте 1921 года Р.А. Кызласов участвовал в известном совещании по подготовке хакасской письменности на основе русского алфавита, которое проходило в Красноярске. Стремясь активно содействовать скорейшему созданию новой хакасской письменности, Роман Афанасьевич, пользуясь русскими буквами, выполнил в 1923 году серьёзный филологический труд. Сохранилась рукопись составленного им словника под названием «Перевод с русского на инородческий язык». В ней автор в алфавитном порядке представил около 580 русских глаголов в инфинитивной форме с переводом на хакасский язык.

29 марта 1921 года Кызласов, отучившись на курсах в Красноярске, вернулся в Минусинск. Отдел народного образования уезда назначил его инструктором. Став куратором инородческого района, получил открытый лист на право проезда в Синявинскую и Усть-Есинскую волости.

Начался новый этап в жизни Романа Афанасьевича, связанный с активным участием в культурной революции: в создании библиотек, изб-читален, школ. вовлечении хакасской молодёжи в эту новь. Занимаясь такой работой, он по-прежнему большое внимание уделял самообразованию, читал труды по истории Сибири, русскую классику.

Летом того же года молодой мужчина познакомился с Христиной Гурницкой, которая стала его судьбой. Они поженились 31 мая 1923 года. Венчание состоялось в Чарковской церкви, регистрация — в волисполкоме.

В том же судьбоносном 1923 году Кызласов был избран членом правления Синявинского общества потребителей. С этого момента вся его дальнейшая жизнь была связана с кооперацией. Он работал в Минусинско-Хакасском уездном союзе кооперативов, затем в Хакасском и Енисейском союзах.

В 1929 году был отправлен на учёбу в Ленинград. Сначала учился на подготовительном отделении, затем на рабфаке Ленинградского торгово-товароведческого института Центросоюза (позже — институт советской торговли). С января 1931-го стал студентом этого института. В 1934 году успешно окончил вуз по специальности плановик-экономист-синтетик. Это был первый хакас, получивший высшее экономическое образование.

Вернувшись в Хакасию, Роман Афанасьевич работал заместителем председателя, а затем председателем Хакасского облпотребсоюза. Энергичный и волевой работник, он стремится отдать все свои силы, знания и приобретённый опыт делу культурного и экономического развития всего разноплеменного населения родной Хакасии.

В 1937 году Роман Кызласов, как и другие представители молодой советской интеллигенции, попал в жернова политических репрессий. В Хакасии чуть ли не в первую очередь были подвергнуты репрессиям выходцы, как тогда говорили, из инородцев.

11 ноября 1937 года Роман Афанасьевич был арестован, обвинён по 58-й статье за «контрреволюционную деятельность». 21 июня 1938 года в Красноярске выездной сессией военной коллегии Верховного суда СССР был приговорён к расстрелу. Реабилитирован посмертно.

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