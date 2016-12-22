Где встретить Новый год в Хакасии?

До новогодних праздников остались считанные дни. Откладывать решение вопроса о выборе места встречи долгожданной ночи не имеет смысла. Итак, где же можно встретить Новый год в Хакасии?

Ночные клубы, рестораны, пабы для встречи Нового года

Замечательным решением станут развлекательные площадки Абакана. Молодежь сможет насладиться атмосферой праздника, вкусными напитками и блюдами в:

клубе «Ночной пикник»;

ирландском пабе «Лимерик»;

роскошном ресторане «PrimaVera»;

развлекательном центре Studio.

Модная музыка, яркие огни стробоскопов, задорный смех и всеобщее веселье в этих заведениях обеспечены.

Большинство ночных клубов приглашают талантливых артистов, ди-джеев, танцевальные коллективы с уникальными, красочными программами. Смелые наряды, модные музыкальные новинки, откровенные танцы, забавные конкурсы и пиротехнические шоу вряд ли смогут оставить равнодушным кто-то из ценителей клубной атмосферы.

Базы отдыха и туристическо-спортивные комплексы – яркий Новый год

Тем, кто предпочитает более уютные встречи Нового года, стоит отправиться на базы отдыха Хакасии. Необычайно живописные пейзажи, свежий воздух, легкий мороз и снег сделают праздник незабываемым и колоритным. Отличная новогодняя программа подготовлена базами отдыха «Ергаки», «Тортуга», «Белая корона». Также специалист Ирина Недачина отмечает: необычной окажется встреча долгожданного события в спорт-отеле «Гладенькая».

«Беркут» - отличное место в Хакасии, где можно отметить праздник. Образовательно-оздоровительный туристический центр расположен около села Очуры. Гости смогут насладиться здесь оригинальной новогодней программой. Плюс тут предложены баня, лыжи, шашлыки и каток.

Для тех, кто планирует встречать Новый год с детьми, идеальным местом окажется конно-спортивный комплекс с ярким названием «Золотая подкова». Для малышей тут традиционно готовится яркая и увлекательная программа, которая включает:

катание на лошадях верхом;

новогоднее представление;

конкурсы;

игры;

посещение местного мини-зоопарка;

катание на санях вместе с Дедом Морозом.

Где еще можно встретить Новый год в Хакасии? Отличное решение – туристическая база «Волшебный берег». Она расположена около Абакана, на берегу реки Она. Если хочется необычных ощущений, то вам сюда! Это прекрасное решение для празднования Нового года вне цивилизации.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







