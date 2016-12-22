Главный аудитор НАТО Ив Шанделон найден мёртвым в Бельгии

22.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Главный аудитор НАТО Ив Шанделон найден мёртвым в Бельгии

В городе Анденн в Бельгийских Арденнах был найден мертвым главный аудитор НАТО Ив Шанделон, сообщает издание Sudinfo. По данным этого СМИ, чиновник, вероятно, застрелился. Однако семья Шанделон эту версию категорически отвергает и заявляет, что Шанделон запланировал семейный отдых на Рождество и новогодние праздники.

Согласно информации интернет-портала 7sur7 его тело нашли в 100 километрах от города Ленс, в котором он проживал, и в 140 километрах от места работы.

В прокуратуре провинции Намюр полагают, что 60-летний мужчина покончил с собой. Его обнаружили с простреленной головой. Рядом с телом нашли прощальную записку.

Главный аудитор НАТО Ив Шанделон найден мёртвым в Бельгии

На имя 60-летнего Шанделона были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия. Однако рядом с телом было найдено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

Шанделон выполнял функции генерального аудитора НАТО и занимался вопросами связанными с отмыванием денег и борьбы с финансированием терроризма. Знающие его люди говорят, что он сообщал о странных звонках.

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