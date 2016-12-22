Индустриальный парк импортозамещения открылся в Ленобласти

Индустриальный парк для предприятий, занимающихся импортозамещением, открыли во Всеволожском районе Ленинградской области. Площадь индустриального парка «Ладожский» составляет 10 гектаров, он располагается недалеко от федеральной трассы Санкт-Петербург-Мурманск. Резидентами первой очереди стали два предприятия по производству красителей, пигментов и полиэфирного волокна.

В состав первой очереди вошли “Завод технических дисперсий и полиэфирного волокна” и «Ладожское волокно». Отметим, продукция, выпуск которой наладят на производственной базе индустриального парка «Ладожский”, в настоящее время почти полностью представлена на отечественном рынке импортными аналогами. Полиэфирное волокно, пигменты и красители используются на бумажном производстве, применяются при изготовлении флизелиновых обоев и фильтров.

Отметим, выйти на проектную мощность волоконное производство в «Ладожском» планирует в будущем году. Объем производства одной линии составит 300 тонн материала за месяц, на ее установку инвестор выделяет порядка 600 миллионов рублей.

С запуском второй очереди в число резидентов парка планирует войти некоммерческая организация «Город мастеров».

Добавим, сейчас в Ленинградской области развивают более трехсот инвестиционных площадок. В разных районах области подготавливаются 30 индустриальных парков. По словам специалистов, индустриальные парки в области динамично заполняются резидентами.