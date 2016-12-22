Киевская Хунта в критической ситуации готова сдать Харьков и Полтаву ополченцам

Депутат Верховной Рады, командир полка «Азов» Нацгвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что командование Генштаба страны зимой 2015 года было готово сдать ополченцам Донбасса всю левобережную Украину. В своем интервью порталу «РБК Украина» во вторник, 20 декабря, он рассказал о том, что украинские офицеры боялись, что не смогут удержать Харьков и Полтаву.

«Поверьте, я знаю настроения генерального штаба, который был уверен в Дебальцево, что если все сейчас будет продолжаться, то Левобережье мы не удержим, Харьков с Полтавой потеряем, „по Днепру как-то оно будет“. Они абсолютно спокойно об этом говорили. Это была их общая концепция. Харьков уже тогда рассматривался как отрезанный ломоть», — заявил командир «Азова». По его словам, это объясняется нелюбовью местного населения к нынешней киевской власти и сильными пророссийскими настроениями.

«В Днепропетровской области сейчас, наверное, 60% проукраинского населения, в Харьковской — не больше 30−40%, в Мариуполе — тоже не больше 30%», — отметил Билецкий.

Напомним, что в мае текущего года советник главы МВД Антон Геращенко признал, что лишь благодаря боевикам Билецкого из организации «Патриот Украины», легализовавшихся в последствие в батальон МВД «Азов», удалось удержать контроль над Харьковом, где 7 апреля 2014 года была провозглашена Харьковская Народная Республика, и Мариуполем, находившимся до 13 июня 2014 года под контролем ополчения ДНР.

«Участие нескольких сотен ребят из „Патриота Украины“ в содействии охране общественного порядка в Харькове 13 и 20 апреля (2014 года. — прим.) в тесной координации с МВД и СБУ поставило крест на попытках Москвы „взорвать“ ситуацию в Харькове», — написал Геращенко в своем блоге. «Помню, как ребята Андрея Билецкого в чёрной форме ездили в те дни по Харькову колонной автомобилей и одним своим видом давали понять: Харьков есть кому защитить от сепаратизма и то, что случилось в Донецке и Луганске, у нас не пройдёт!»

«Утром (5 мая 2014 года. — прим.) азовцы проехали по Мариуполю колоннами автомобилей в чёрной форме, с оружием. Это была демонстрация силы, которая должна была показать, что Мариуполь был и остаётся украинским городом», — написал тогда чиновник.

Напомним также, что сам Билецкий уже не в первый раз выступает с подобными заявлениями. 5 декабря он назвал трусость и полное отсутствие субъектности киевских чиновников причиной потери Украиной Крыма.

«Русский был чем-то на уровне ангела для верующего человека, небожителя, существа на голову выше украинцев. Поэтому стрелять в них, конечно, боялись», — заявил он.

Он добавил, что украинскому военному командованию в 2014 году следовало попытаться силой удержать полуостров, так как тогда Россия там обладала сравнительно небольшими силами. «Да, у них был Черноморский флот, но у них не было ни артиллерии на тот момент, ни тяжелой боевой техники. То есть они заняли полуостров легкими мотопехотными частями», — подчеркнул депутат.

— Слова об упаднических настроениях украинских генералов зимой 2015 года вполне правдоподобны, в этом смысле ничего не поменялось ни со времен Крыма, ни со времен августа-14-го, — считает историк, экс-депутат Одесского горсовета Александр Васильев.

— Украинские генералы знают истинное положение дел в своей армии и понимают, что если группировка сил так называемой АТО в Донбассе будет разгромлена, то дальше воевать будет просто некому. Другое дело, что дебальцевская операция показала, что возможности вооруженных сил ДНР и ЛНР тоже не стоит преувеличивать. Взятие города и окрестностей далось слишком большой ценой.

«СП»: — Если гипотетически представить себе реализацию описанного сценария, чем бы это грозило Украине? Насколько критичной была бы потеря Харькова, Полтавы и тд?

— Потеря Левобережья была бы для Украины фатальной. Вообще, военное поражение —это самый прямой путь к падению нынешнего киевского режима.

«СП»: — Может ли еще этот сценарий потери Киевом Левобережья реализоваться в будущем? Если да, то будет ли это результатом внешнего наступления на Левобережье ополченцев Донбасса или освободительное движение внутри указанных областей?

— Этот сценарий по-прежнему остается одним из возможных, с тех пор как его обсуждали в украинском генштабе, ничего принципиально не изменилось. Что касается внутреннего освободительного движения, то о нем невозможно говорить как о некой самозарождающейся вещи в себе. Так просто не бывает. Никакое внутреннее освободительное движение без внешней поддержки попросту невозможно. У нас, по-моему, люди судят о таких вещах по фильмам вроде «Зорро» или «Фанфан-Тюльпан», когда хороший парень берет шпагу и прогоняет злодеев. В реальности для того, чтобы сопротивление где-либо из пассивного и потенциального приняло формы угрожающие власти, этим кто-то должен заниматься. На сегодня ничего подобного не происходит.

— Рассказ Билецкого абсолютно правдоподобен, — уверен директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

— Билецкий верно оценил, насколько жители Харькова и Мариуполя «любят» нынешнюю Украину и нынешний режим. Правда, явно завысил степень «проукраинскости» этих мест… Когда украинские вояки драпали из-под Дебальцево, в Киеве намечалась настоящая паника. Если бы ДНР пошла дальше, остановить в тот момент Украина дончан не смогла бы… Не надо, кстати, забывать, что даже Бжезинский призывал готовить украинскую армию к уличным партизанским боям против мятежников в том самом Харькове и даже в Киеве.

«СП»: — А были ли у народных республик силы на это тогда?

— Тогда речь шла не о силе ДНР и ЛНР, а о бессилии и полном разложении украинской армии, бегущей с поля боя и бросая все, что можно было бросить. Сил сопротивляться у ВСУ тогда не было. Ни сил, ни желания.

«СП»: — Билецкий уже не в первый раз обвиняет военное руководство страны в трусости и готовности сдавать земли. Недавно он говорил то же самое про Крым. Он работает на собственный пиар? Готовится войти в большую политику?

— Билецкий не скрывает своих политических целей. Иначе зачем бы он создавал свою партию? Да, он надеется с ее помощью рано или поздно захватить власть.

«СП»: — В мае советник главы МВД Антон Геращенко писал в своем блоге, что удержать Харьков, а в последствие вернуть Мариуполь Украине удалось только благодаря боевикам Билецкого. Действительно ли это его «заслуга»?

— Что ж, частично это правда. Вооруженные боевики Билецкого всегда эффективно действовали против мирного населения, против протестующих Харькова и Мариуполя, жестоко разгоняя и подавляя любой мирный протест. Это на линии фронта от «Азова» толку обычно нет. Но сражаться против безоружных стариков и женщин эти нацисты всегда были горазды.

«СП»: — Если гипотетически представить себе реализацию описанного сценария, был бы это конец войне?

— Перефразируя известную фразу, отвечу: есть у «АТО» начало, нет у «АТО» конца. Те, кто развязывал эту бойню, не знал и не знает, как и чем ее можно завершить. Они могли бы взять Донецк и Луганск, но на этом сопротивление киевскому мятежу не закончилось бы. Дончане гипотетически могут взять Киев (как говорил недавно Захарченко). Но на этом точка в войне тоже не будет поставлена. К сожалению, выйти из этой бойни будет гораздо сложнее, чем она была начата.

Сценариев развития этой войны очень много. И в основном они зависят от одного геополитического игрока — от России.

— С точки зрения чисто военной, после дебальцевского разгрома, украинскую армию действительно можно было гнать «до Днепра», — соглашается политический обозреватель Виктор Шапинов.

— Однако, вспомним, что дебальцевская операция стоила тяжелых потерь ополчению народных республик, и вовсе не была «легкой прогулкой». Как бы то ни было, успех под Дебальцево обменяли на «второй Минск», платой за что стало укрепление майданного режима в Киеве. Если и был период, когда можно было переломить и военную и политическую ситуацию в Украине, то это весна 2014 года, когда армия еще не готова была воевать, а в крупных городах юго-востока страны еще не было задавлено антифашистское демократическое движение. Тогда этот шанс был использован только в Донецке и Луганске, да и то, как мне кажется, не благодаря какой-то стратегии, а под давлением снизу.

«СП»: — То есть сил бы не хватило?

— Сил бы могло хватить, но не было политической воли. К февралю 2015 года руководство республик уже отказалось от борьбы за всю Украину, что определялось позицией Москвы.

«СП»: — А был ли он вероятен в 2014-м году? Если бы ХНР смогла устоять и присоединиться к борьбе Донбасса, как могли бы развиваться события?

— ДНР, ЛНР плюс Харьков — это уже практически целое небольшое европейское государство. Конечно, такая территория могла бы быть куда более самостоятельной, чем сегодняшние ДНР и ЛНР. С присоединением Харькова ситуация в гражданской войне кардинально поменялась бы.

«СП»: — Насколько вообще важен Харьков для Украины? Чем грозит его потеря и потеря всего Левобережья?

— Харьков — это первая столица УССР, крупнейший город юго-востока. Он важен не только как экономически важнейший регион, но и как символ. Харьков мог бы стать столицей Новороссии, которая стала бы тогда более-менее полноценным государством, чего, к сожалению, нельзя сказать о ДНР и ЛНР. Потеря левобережья сделало бы Украину маложизнеспособным государством, так как там сконцентрированы основные производственные мощности и значительная часть сельхозугодий. Скорее всего, такое развитие событий привело бы к победе в гражданской войне, т.к. режим в Киеве вряд ли смог бы удерживать оставшиеся территории.

«СП»: — По словам Билецкого, даже сейчас в Харьковской области проукраинского населения не больше 30−40 процентов. Так ли это? Есть ли там еще потенциал для сопротивления киевскому режиму и как он может реализоваться?

— Думаю, что промайданного населения там 20−30%. Те, кто хочет видеть Украину свободной от нацистов, вроде Билецкого, не являются «антиукраинцами». Однако, это большинство в настоящий момент запугано. Активисты и руководители восстания весны 2014 года в тюрьме или эмиграции. Без серьезного политического кризиса, активных действий от «молчаливого большинства», к сожалению, не стоит.