Лечение требует средств

Президиум Верховного Совета РХ одобрил обращение в федеральный центр депутатов Сахалинской областной думы об увеличении норматива расходов на обеспечение граждан лекарственными средствами, медицинскими изделиями, продуктами лечебного питания для детей-инвалидов.

Сахалинские коллеги обосновали своё обращение тем, что закупки лекарственных препаратов на 2016 год производятся из расчёта норматива финансовых затрат в месяц на одного человека и составляют 758 рублей. При этом льготнику ежемесячно выписывается от трёх до восьми рецептов на сумму более 2 380 рублей, которая в четыре или пять раз превышает выделенный федеральным бюджетом норматив. Чтобы снять социальную напряжённость, сахалинские власти финансируют расходы из областного бюджета.

— На 2017 год увеличены расходы на обеспечение лекарствами на четыре рубля, этого, конечно, недостаточно, — сказал председатель комитета по здравоохранению и социальной политике хакасского парламента Владимир Костюш. — Поэтому коллеги из Сахалинской областной думы предлагают увеличить лимит затрат на одного человека до 1500 рублей.

Также сахалинские коллеги просят предусмотреть софинансирование обеспечения лекарствами больных с угрожающими жизни и хроническими заболеваниями за счёт федерального бюджета, полномочия по лечению которых в настоящее время лежат на плечах региональных бюджетов. В казне Сахалинской области на лечение больных орфанными заболеваниями в 2016 году предусмотрено 168,4 миллиона рублей при необходимой потребности 176,2 миллиона, что не позволяет в полном объёме обеспечить лекарственными препаратами указанную категорию граждан.

— Предлагаю поддержать обращение сахалинских депутатов. Проблемы, озвученные коллегами, характерны для большинства регионов нашей страны, — подчеркнул Владимир Костюш. — Что касается нашей республики, то эти вопросы у нас также активно обсуждаются.

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