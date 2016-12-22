Момент взрыва у метро «Коломенская» попал на видео

22.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Момент взрыва у метро «Коломенская» попал на видео
В YouTube появилась видеозапись, на которой виден момент взрыва у метро "Коломенская" в Москве.

В четверг утром в переходе у метро "Коломенская" взорвался газовый баллон. Сразу после этого в вестибюле начался пожар. По информации источника в экстренных службах, пострадали семь человек, четверо из них находятся в больнице. Ранее в СК сообщили о шести пострадавших, двоих из которых увезли в больницу.

В самом вестибюле разрушений нет, но стекла павильонов, которые были расположены у станции, выбило взрывной волной. После происшествия южный вход закрыли, при этом станция работала в штатном режиме.

Сейчас следователи работают на месте ЧП.

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