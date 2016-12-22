Мудрость и сила духа

В Москве прошла III отчётно-выборная конференция Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых сил России.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, выступая перед участниками форума, отметил, что за прошедшие четыре года организацией достигнуты значительные результаты.

«Прежде всего она окрепла структурно, — сказал Сергей Шойгу. — В её состав вошли 14 региональных и более 50 местных отделений. Созданы ветеранские организации Вооружённых сил в Республике Крым и Севастополе. Общая численность организации увеличилась более чем на 200 тысяч членов и составляет свыше полутора миллионов человек».

Министр обороны обратил внимание и на тот факт, что повысились статус и общественно-политическая значимость объединения: «У вас есть представительство в центральном штабе Общероссийского народного фронта, объединённой коллегии министерств обороны России и Белоруссии, общественном совете при минобороны...» Серьёзной работы ждут от организации и в созданном по решению президента России координационном совете ветеранских организаций при Российском организационном комитете «Победа».

«В свою очередь министерство обороны всесторонне поддерживает ваши инициативы», — подчеркнул Шойгу.

Создана чёткая структура по работе с ветеранами — от военного комиссариата субъекта Федерации до министерства обороны включительно.

Отдельно остановился руководитель военного ведомства на решении социальных вопросов. В период с 2013 по 2016 год размеры военных пенсий увеличены на 28,6 процента.

«Мы выполнили обязательство по ежегодной индексации выплат социального характера ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, членам семей погибших военнослужащих», — отметил Сергей Шойгу.

С 1 февраля будущего года размеры этих выплат планируется проиндексировать на 4 процента.

Принят федеральный закон, приравнивающий к ветеранам боевых действий граждан, выполнявших специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики.

В правительство РФ внесён проект федерального закона, предусматривающий повышение пенсий родителям, потерявшим двоих и более детей-военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. В январе 2017 года наряду со всеми пенсионерами единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат и военные пенсионеры.

Достигнуты определённые результаты в улучшении медицинского обслуживания ветеранов. В прошлом году лечение в госпиталях прошли 120 тысяч человек.

Принято постановление правительства, которое предусматривает бесплатное зубопротезирование для военных пенсионеров в гражданских медицинских учреждениях. При этом расходы возмещаются военным округом по представлению военного комиссариата.

Также у ветеранов есть возможность укрепить здоровье в военных здравницах.

«Министерство обороны высоко ценит помощь, которую совет организации под руководством генерала армии Виктора Фёдоровича Ермакова оказывает в сохранении и приумножении ратных традиций. Мы рассчитываем, что вы продолжите принимать деятельное участие в мероприятиях министерства обороны, будете активно взаимодействовать с органами военного управления», — сказал генерал армии Сергей Шойгу. Он попросил ветеранов и впредь уделять самое пристальное внимание военно-патриотической работе с молодёжью, оказывать максимальное содействие развитию всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия».

Глава военного ведомства проинформировал участников конференции, что им подписан приказ об учреждении медали «Ветеран Вооружённых Сил Российской Федерации», и принял участие в торжественной церемонии награждения ветеранов.

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