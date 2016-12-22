На новогодние праздники в Хакасии вводится режим повышенной готовности

Хакасия готовится к праздникам. Для населения новогодние и рождественские каникулы — радость. Для республиканской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности — самая сложная пора.

— В это время наблюдается некоторая расслабленность, отсюда проблемы в реагировании на нештатные ситуации, — сказал 21 декабря на совещании председатель комиссии Владимир Крафт.

Поскольку это трудное время случается ежегодно, алгоритм действий при эксцессах отработан до автоматизма: это дежурство, система реагирования, связь. Возможные угрозы известны: это пожары, обморожения, отравления угарным газом и алкоголем, провалы под лед водоемов, жилищно-коммунальные аварии. Гидрометеоцентр Хакасии обещает относительно теплую погоду только до 27 декабря. В первой декаде прогнозируются ночные температуры до минус 30, дневные – до минус 25. Поэтому особое внимание на селекторном совещании с главами муниципальных комиссий по ЧС уделялось наличию угля в городах и районах. Большинство отчиталось о запасе топлива до 15-20 января. Проблемы есть в Черногорске. Того, что есть на сегодня, там хватит до 4 января.

— ХакТЭК обратился за помощью. Предприятие не может создать нормативный запас угля. У него заблокированы счета. Городу надо быть готовым к крайнему варианту событий, — выразил опасение первый заместитель министра строительства и ЖКХ Хакасии Анатолий Безлепкин. — Следует применить полномочия КЧС.

При любой нештатной ситуации на местах, особенно в ЖКХ, необходимо в первые же минуты передать информацию в Центр управления в кризисных ситуациях и в правительство. При ликвидации последствий весьма желательно участие первых лиц муниципалитета, так проблемы лучше решаться будут, считает Владимир Крафт. Исходя из опыта прошлых лет, он посоветовал муниципалитетам создать финансовый резерв на случай, если, например, в котельной «полетит» какой-то агрегат. Работа в праздники не должна ограничиваться только дежурством, чиновникам следует посещать места, где могут возникнуть нештатные ситуации. Также следует проверить все места массового пребывания людей на предмет пожарной безопасности.

— Где нельзя устранить пожарные нарушения, не проводить праздники, — потребовал глава республиканской КЧС.

Для борьбы с «расслабленностью» Владимир Крафт порекомендовал службам ГО и ЧС делать врезки в телетрансляцию и напоминать гражданам об осторожности в обращении с огнем, особенно при ветреной погоде, с газом, о соблюдении правил на льду и так далее. Представителям администраций следует накануне праздников обзвонить добровольцев в поселениях, где нет профессиональных пожарных.

Все республиканские силы и средства реагирования на кризисные ситуации на время праздников переводятся в режим повышенной готовности.

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