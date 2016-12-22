На открытии главной ёлки Хакасии будет работать полевая кухня

22.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Театрализованное представление на Первомайской площади в Абакане начнётся в 17:30 в эту пятницу, 23 декабря.

Порадуют зрителей новогодний радиоконцерт, аниматоры, игры и конкурсы. Венец праздника – программа от ведущих творческих коллективов Хакасии «Новый год с Машей и её друзьями» и лазерное шоу. У здания правительства будет работать походная кухня. Открытие республиканской ёлки завершится праздничным салютом в 18:30 часов.

Первомайская площадь уже украшена к празднику десятками гирлянд, для детей открыт ледовый городок, сообщается на сайте правительства Хакасии.

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