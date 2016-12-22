О быстром и удобном способе уполовинить Америку за 19 запусков

22.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Yars

Эта мысль не даёт покоя квасным патриотам. Современная проекция известного афоризма о творении полковника Кольта, способном уравнять шансы, льётся возбуждающим бальзамом на их старые и новые раны. Заставляет грезить о великом, даже если это – величайший кошмар современности.

Оказывается, половину Америки можно уничтожить всего 19-ю точными – точечными – ударами.

Надо просто знать, куда бить.

В прошлом году примерно половина крупнейшего в мире ВВП создавалась в 19 мегаполисах и прилегающих аренах. То есть, на площади менее 2% от территории главной сверхдержавы.

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Ну чем не готовые мишени для массированных ударов стратегических ядерных сил?

Ладно, это был всего лишь способ привлечь внимание к теме супергородов. С каждым годом она становится всё актуальнее. И по всем прогнозам, количество городских агломераций в мире будет расти, а численность населения и экономическая мощь уже существующих – продолжат увеличиваться.

Уже сейчас упомянутые 19 супергородов США по размеру экономик сопоставимы с далеко не последними странами Планеты.

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Это означает, что влияние и роль ключевых мегаполисов на внутреннюю и внешнюю политику стран, где они расположены, будет расти от пятилетки к пятилетке. Это создаёт качественно новые вызовы как для государственного управления, так и для сити-менеджмента. И одновременно становится серьёзным испытанием для традиционной демократии, основанной на поиске консенсуса.

Помнится, в Древней Греции были города-государства, которые то воевали, то торговали между собой. Остальным территориям лучше от этого не становилось. Впрочем, кончилась та история довольно плохо. И полисы надолго утратили своё значение и роль.

Не повторится ли и сейчас нечто подобное, только с большим размахом, помноженным на ядерный потенциал?

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