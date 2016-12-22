О быстром и удобном способе уполовинить Америку за 19 запусков

Эта мысль не даёт покоя квасным патриотам. Современная проекция известного афоризма о творении полковника Кольта, способном уравнять шансы, льётся возбуждающим бальзамом на их старые и новые раны. Заставляет грезить о великом, даже если это – величайший кошмар современности.Оказывается,Америки можно уничтожить всеготочными – точечными – ударами.Надо просто знать, куда бить.В прошлом году примернокрупнейшего в мире ВВП создавалась вмегаполисах и прилегающих аренах. То есть, на площади менееот территории главной сверхдержавы.Ну чем не готовые мишени для массированных ударов стратегических ядерных сил?Ладно, это был всего лишь способ привлечь внимание к теме супергородов. С каждым годом она становится всё актуальнее. И по всем прогнозам, количество городских агломераций в мире будет расти, а численность населения и экономическая мощь уже существующих – продолжат увеличиваться.Уже сейчас упомянутыесупергородов США по размеру экономик сопоставимы с далеко не последними странами Планеты.Это означает, что влияние и роль ключевых мегаполисов на внутреннюю и внешнюю политику стран, где они расположены, будет расти от пятилетки к пятилетке. Это создаёт качественно новые вызовы как для государственного управления, так и для сити-менеджмента. И одновременно становится серьёзным испытанием для традиционной демократии, основанной на поиске консенсуса.Помнится, в Древней Греции были города-государства, которые то воевали, то торговали между собой. Остальным территориям лучше от этого не становилось. Впрочем, кончилась та история довольно плохо. И полисы надолго утратили своё значение и роль.Не повторится ли и сейчас нечто подобное, только с бльшим размахом, помноженным на ядерный потенциал?