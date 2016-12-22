Очередная гуманитарная колонна МЧС привезёт в Донбасс новогодние подарки

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону границы. В ее составе — более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн грузов. Среди них — предметы первой необходимости, продукты, медикаменты и новогодние подарки.

Перед прибытием на границу колонна разделится на две части для прохождения всех таможенных процедур. Это 59 по счету гуманитарная колонна, предназначенная для жителей Юго-Востока Украины. Предыдущая доставила грузы в ноябре 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24".