Очередная гуманитарная колонна МЧС привезёт в Донбасс новогодние подарки

22.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Очередная гуманитарная колонна МЧС привезёт в Донбасс новогодние подарки

Колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса выдвинулась в сторону границы. В ее составе — более 40 автомобилей, которые везут свыше 400 тонн грузов. Среди них — предметы первой необходимости, продукты, медикаменты и новогодние подарки.

Перед прибытием на границу колонна разделится на две части для прохождения всех таможенных процедур. Это 59 по счету гуманитарная колонна, предназначенная для жителей Юго-Востока Украины. Предыдущая доставила грузы в ноябре 2016 года, напоминает телеканал "Россия 24".

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
79, за 0,270