Президент Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства обороны РФ

В.Путин: Уважаемые товарищи!

Сегодня на ежегодной коллегии Министерства обороны обсудим итоги работы за прошедший период, определим ближайшие и долгосрочные задачи, направленные на развитие Вооружённых Сил России, укрепление обороноспособности страны.

В 2016 году был продолжен курс на модернизацию армии и флота, ритмично, в соответствии с графиком шло их переоснащение.

На должном уровне поддерживалось состояние ядерной триады, которая играет ключевую роль в сохранении стратегического паритета. Отмечу, что доля современного вооружения в ядерных силах составила почти 60 процентов.

Существенно вырос уровень боевой подготовки войск. Это убедительно показали итоги стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016». Его успешное проведение повысило защищённость южных рубежей России, в том числе от террористических угроз, помогло отработать организацию территориальной обороны в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, включая вопросы обеспечения войск, например их финансирование в военное время, что требует согласованности от многих государственных органов и подразделений, в том числе подразделений Центрального банка России.

Отмечу также прошедшие в течение года четыре внезапные проверки боеготовности войск. Они подтвердили, что части и подразделения могут оперативно перебрасываться на большие расстояния и в короткие сроки создавать группировки на стратегических направлениях. Минобороны надо детально проанализировать результаты проверок и учитывать их в планах боевой подготовки на будущее, а также при организации других мероприятий подобного рода.

Потенциал российских Вооружённых Сил прошёл проверку на прочность и в борьбе с международными террористами в Сирийской Республике. Сирийская армия получила ощутимую поддержку, благодаря которой провела ряд успешных операций против боевиков.

Отдельно отмечу большую помощь, которую оказывают наши Вооружённые Силы мирным сирийским гражданам. Только продуктов и медикаментов передано уже почти 800 тонн. Хочу ещё раз поблагодарить руководство и личный состав Вооружённых Сил, участвующих в операции, за профессионализм и мужество.

Уважаемые товарищи!

В наступающем году Министерству обороны необходимо сосредоточиться на решении следующих ключевых задач.

Во-первых, обеспечить сбалансированное развитие всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, современных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы.

Надо укреплять боевой потенциал стратегических ядерных сил, прежде всего за счёт ракетных комплексов, способных гарантированно преодолевать существующие и перспективные системы противоракетной обороны.

Стратегические неядерные силы также необходимо выводить на качественно новый уровень, позволяющий нейтрализовать любые военные угрозы России.

Второе. Важно выдерживать набранные темпы перевооружения армии и флота. Эффективно контролировать реализацию мероприятий Госпрограммы вооружения и выполнение заданий гособоронзаказа.

К 2021 году предстоит достичь установленных показателей оснащённости войск современным вооружением и техникой – не менее 70 процентов.

Надо отдавать себе отчёт в том, что для столь масштабной программы перевооружения пять лет – это не такой уж большой срок. Любое промедление в выполнении её заданий может вызвать сбой в производственной цепочке, восстановить который потом будет весьма сложно. Поэтому санкции за срыв контрактов должны быть максимально строгие. При этом важно оперативно выявлять причины нарушений и своевременно их устранять.

Подчеркну, необходимые меры для решения проблемных вопросов при выполнении гособоронзаказа приняты на всех уровнях. В целом надо и дальше держать ситуацию с реализацией Госпрограммы вооружения, с положением дел в ОПК под постоянным контролем. Вы знаете, что мы обсуждаем эти вопросы дважды в год на регулярных совещаниях в Сочи. Это стало уже традицией, которая оказалась весьма полезной в практической работе. В этом году прошло два цикла таких совещаний. Они позволили определить совместные шаги в сфере перевооружения, поддержать постоянный рабочий контакт между руководством Министерства обороны и промышленностью.

Третье. Следует чётко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ, и своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране.

Прошу также синхронизировать эти планы с обновлёнными документами перспективного планирования. Так, несколько недель назад утверждена новая Доктрина информационной безопасности России, а чуть ранее – Стратегия научно-технологического развития. Заданные в них ориентиры касаются всех органов власти, включая и силовые ведомства.

Четвёртое. В приоритетах оперативной и боевой подготовки должно быть внедрение новейших средств и программ обучения.

И последнее. Эффективность применения российского оружия в Сирии открывает новые возможности для развития военно-технического сотрудничества. Нужно воспользоваться ими по максимуму. Мы знаем, какой интерес проявляют инопартнёры к современному российскому оружию.

Уважаемые участники коллегии!

Одним из важных направлений военного строительства является повышение социального обеспечения военнослужащих. Вы знаете, как много сделано в этом отношении за последнее время. Например, с января 2012 года в системе Минобороны очередь на жильё уменьшилась в 2,8 раза. В 2016 году служебным жильём обеспечено 27 тысяч военнослужащих, а постоянным – почти 20 тысяч. В рамках накопительно-ипотечной системы квартиры приобрели 14 тысяч военнослужащих.

Нужно всегда помнить: забота о личном составе, укрепление социальных гарантий солдат и офицеров – это важный, важнейший вклад в воспитание молодого поколения защитников Родины, залог престижа воинской службы и авторитета людей в погонах.

Уважаемые товарищи!

На руководстве Министерства обороны, на командирах всех уровней лежит особая ответственность за качественную модернизацию Вооружённых Сил. Рассчитываю, что вы будете и впредь делать всё необходимое для достижения высоких результатов в боевой подготовке.

Хочу поблагодарить руководство и личный состав Вооруженных Сил за чёткое выполнение поставленных задач, за добросовестную службу.

Позвольте пожелать вам дальнейших успехов.

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В.Путин: Уважаемый Сергей Кужугетович, уважаемые товарищи!

В последние годы многое сделано для повышения обороноспособности страны. Но, разумеется, многого и не хватает. Министр только что говорил об этом, когда формулировал задачи на 2017-й и последующие годы.

Нам многое нужно сделать по линии укрепления ядерной триады, совершенствования системы СПРН, в Воздушно-космических войсках, еще больше – на море, в сухопутных войсках. Нужно совершенствовать системы разведки и связи. Нам еще многое предстоит сделать.

Вместе с тем уже сегодня с учетом очень многих факторов, включая не только военные, но и нашу историю, географию, внутреннее состояние российского общества, можно с уверенностью сказать: на сегодня мы сильнее любого потенциального агрессора. Любого.

В то же время хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации Армии и Флота, в подготовке войск, ситуация может очень быстро измениться с учетом скорости происходящих в мире событий. Мы даже не успеем заметить. Поэтому от вас очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет.

Очень рассчитываю на то, что вы будете работать так же слаженно, будете так же ответственно относиться к порученному вам делу. И работая таким образом, мы с вами, безусловно, выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере укрепления обороноспособности России.

Хочу поблагодарить вас еще раз за службу в уходящем году и пожелать вам успехов в наступающем.

Всего вам доброго.

Спасибо.