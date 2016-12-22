Производство лекарств запустили в Кургане

22.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

 

импортозамещение

 

Новое фармацевтическое производство запустили в Кургане. Завод «Велфарм» будет выпускать 60 наименований медицинских препаратов, а том числе антибиотики и препараты для лечения сахарного диабета. При этом более половины продукции, представленной в ассортименте выпуска, Россия в настоящее время импортирует из-за рубежа.

Производственные мощности нового предприятия рассчитаны на выпуск порядка 4,5 миллионов упаковок растворов для инъекций, почти 20 миллионов туб гелей и мазей, более 300 миллионов капсул и таблеток в оболочке за год. В настоящее время на производстве “Велфарм” занято порядка 80 специалистов из Курганской области и других российских регионов. Завод планирует создать в общей сложности 300 рабочих мест.

Добавим, проект по созданию фармацевтического производства был реализован чуть более чем за год, благодаря усилиям российских специалистов и зарубежных партнеров, осуществивших поставку оборудования и организацию строительного подряда. Общая стоимость реализации проекта составила более 1,1 миллиарда рублей, из которых 500 миллионов выделено Фондом развития промышленности.

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