Работница абаканского магазина задержала вора

Светлану Власову за гражданскую активность поблагодарил начальник абаканской полиции.

Женщина работает в магазине самообслуживания на улице Пирятинская. 1 декабря утром в магазин зашёл мужчина. Он выбрал виски и текилу, потом взял красную икру и направился в зал с повседневными продуктами питания: хлебом, молоком, овощами. На кассе он не показал алкоголь и икру. Оказалось, что гражданин спрятал дорогие продукты под верхней одеждой. Мужчина попытался сбежать из магазина, но администратор задержала его и передала следственно-оперативной группе. Злоумышленником оказался житель Абакана 1969 года рождения.

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