Россияне разочаровались заявлением Путина о пенсионной реформе

Несмотря на все надежды российских граждан, связанных с президентом Владимиром Путиным в плане пенсионной реформы, глава государства все-таки распорядился повысить возраст выхода на пенсию. Он объяснил, что иначе власти поступить не могли.

Во время недавней пресс-конференции Путин ответил на ряд острых вопросов. Пенсионная тематика также была затронута. Но, как теперь выясняется, лучше бы президент этого не делал. Ведь его ответ по пенсионной реформе оказался крайне неприятным для подавляющего большинства граждан.

Путин заявил, что действительно в 2000-х годах выступал против реформы. Точнее не против самой реформы, как он выразился, а против "резкого повышения пенсионного возраста". А во-вторых, тогда эту реформу провести было невозможно.

"Дело не в дефиците сегодняшнего дня. Дело в том, что количество работающих все меньше и меньше, а неработающих пенсионеров все больше. Еще 5-7 лет пенсионная система смогла бы сдержать усилившуюся нагрузку, но потом пришлось бы резко все менять безо всяких переходных периодов", - уточнил президент.

Вместе с этим Путин напомнил, что СССР распался из-за неверной экономической политики, а затем еще раз остановился на пенсионных преобразованиях.

"Я прекрасно отдавал себе отчет в том, как люди будут реагировать. Здесь что не объясняй, все равно ведь, когда конкретного человека это касается, это не вызывает восторга. Я прекрасно отдавал себе отчет, что будет критика и справа, и слева", - добавил глава государства.

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