Ультразвуковая система для общих исследований

Благодаря открытиям многих ученых в середине прошлого столетия медицина вышла на принципиально новый уровень в вопросах диагностики различных заболеваний внутренних органов, а также в вопросе наблюдения и контроля над развитием беременности у женщин. Это стало возможно благодаря УЗИ – такому виду исследования организма, когда на специальный монитор выводится изображение диагностируемой части тела или органа.

Сфера применения УЗИ

Благодаря ультразвуковым исследованиям стало возможным диагностировать различные заболевания и отклонения в организме очень рано, что позволило спасти жизни миллионам людей. УЗИ применяют в:

педиатрии: для анализа состояния головного мозга у новорожденных, для диагностики внутренних органов у детей;

гинекологии: ведение беременности у женщин, диагностика заболеваний половых органов, молочных желез;

гастроэнтерологии: исследование органов ЖКТ;

кардиологии: диагностика состояния сердечной системы, сканирование сосудов;

ортопедии и травматологии: сканирование суставов, мышц, связок;

эндокринологии: исследование органов эндокринной системы;

операционных во время проведения операций, в отделениях интенсивной терапии, реанимациях, прочее.

Опасно ли УЗИ

Изображение на специальном мониторе получается благодаря ультразвуковым волнам, которые проникают внутрь тела. Дело в том, что разные органы отражают звук этих волн по-разному. Картина разнообразных звуков интерпретируется на экран, и получается изображение.

Ультразвук имеет частоту, которую не способно услышать человеческое ухо. Именно поэтому многие ошибочно воспринимают метод УЗИ как какие-то лучи, пронизывающие организм и приносящие ему вред. На самом деле это не так, исследования методом УЗИ именно тем и отличаются, что не имеют противопоказаний и не требуют особенной подготовки.

Возможности современных систем

Технологии не стоят на месте, аппараты УЗИ также совершенствуются с каждым годом. Многие пациенты, особенно женщины, наблюдавшиеся во время беременности, знают - прежде оборудование было таким, что смазанное серо-черное изображение мог разобрать только специалист. Сегодня на УЗИ ходят всей семьей, ведь теперь можно легко различить очертания младенца. Существуют портативные аппараты УЗИ с трехмерным изображением, и даже с четырехмерным, с их помощью внутриутробная жизнь малыша видна, как на ладони.

Ведущие мировые компании проводят новые и новые открытия для совершенствования ультразвуковых аппаратов. Компания Philips зарекомендовала себя как надежный производитель все более совершенных систем нового поколения. В частности, портативных систем.

Раньше передвижные системы существенно теряли в качестве выводимого изображения, жертвуя им в пользу большого преимущества мобильности. Сегодня компания производит максимально эффективные, компактные, мобильные системы УЗИ. Это возможно благодаря сразу нескольким усовершенствованиям: уникальные датчики, создаваемые Philips на 85% эффективнее традиционных; специальная технология Philips позволяет создавать по 9 изображений одновременно под разными углами, и компоновать, создавая единое, максимально четкое изображение; еще одна специальная технология адаптирует полученное изображение, убирая все шумы. Максимальная мобильность дает большое преимущество системам Philips, делая их доступными и очень информативными для использования в любых условиях.

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