В Киеве пожаловались на бесполезность беспилотников, полученных от США

22.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В Киеве пожаловались на бесполезность беспилотников, полученных от США
Американские разведывательные беспилотные аппараты (БПЛА), которые летом получила Украина, оказались бесполезными, передает Reuters со ссылкой на советника начальника украинского Генштаба Натана Хазина.

Речь идет о 72 аналоговых мини-беспилотниках Raven RQ-11B компании AeroVironment, стоивших, по словам Хазина, миллионы долларов и оказавшихся настолько неудачными, что если бы вопрос зависел от него, он вернул бы их обратно в США. 

"С самого начала решение использовать эти беспилотники в нашем (конфликте) было неверным", — цитирует агентство Хазина.

Главным недостатком американских аппаратов в ВСУ называют их уязвимость в плане возможного перехвата и глушения сигнала связи. Кроме того, время работы аккумуляторов крайне мало, так что беспилотники не справляются со своей штатной задачей – сбор разведывательной информации.

По сведениям агентства, аппараты пока используются в зоне конфликта (в Донбассе — ред.), но не применяются на передовой.

Аналоговые беспилотники относятся "к каменному веку развития" подобной техники, это "дешевые и одноразовые БПЛА", отмечает директор одной из программ Центра стратегических и международных исследований Джеймс Льюис.

Еще из этой рубрики:

Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи:
 
Статья прочитана 11 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
80, за 0,269