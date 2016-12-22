В московском регионе задержали семь экстремистов из «Таблиги Джамаат»

22.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
В московском регионе задержали семь экстремистов из «Таблиги Джамаат»

Спецслужбы задержали в московском регионе семерых участников экстремистского объединения "Таблиги Джамаат", сообщает региональное управление ФСБ.

Своей целью "Таблиги Джамаат" ставила создание в России исламского халифата. Организацией руководили иностранные эмиссары, ее участники использовали "повышенные меры конспирации". 

Задержанные члены экстремистской группировки привлекали новых сторонников и проводили их "идеологическую обработку". Завербованные ими новобранцы отправлялись на обучение в лагеря в Афганистане и Пакистане.

"Задержаны семь участников религиозной ячейки, в том числе ее руководители. В ходе обысков изъяты экстремистская литература, средства связи, а также электронные носители информации с отчетами о работе", — сообщается в релизе.

Верховный суд запретил деятельность "Таблиги Джамаат" в России в 2009 году. В постановлении сказано, что организация угрожает территориальной целостности страны и безопасности граждан, а также поддерживает международные террористические группировки.

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