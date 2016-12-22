Варвара Караулова приговорена к 4,5 годам за попытку вступить в ИГ

Московский окружной военный суд приговорил Варвару Караулову к 4,5 годам заключения в колонии общего режима за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство»* на территории Сирии. Караулова была задержана в Турции в 2015 году при попытке пересечь сирийскую границу, где она намеревалась выйти замуж за джихадиста, с которым общалась с 10 класса.

«Иванова, являясь сторонницей радикальных исламских взглядов, решила принять участие в деятельности террористической организации», — заявил в ходе оглашения приговора судья Александр Абабков.

Мосгорсуд признал законным арест студентки МГУ Варвары Карауловой, которая, по версии следствия, собиралась примкнуть к запрещённой в...

17 ноября на допросе в Московском окружном военном суде Иванова призналась, что начала общаться со своим вербовщиком ещё в десятом классе. В ходе слушаний в суде, прокурор сообщил, что на допросах заявляла, что считает деятельность ИГ оправданной. Двое мужчин, незаконно переходивших государственную границу Турции и Сирии вместе с Карауловой получили реальные сроки лишения свободы.

Ранее государственный обвинитель попросил суд приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдательном приговоре.

27 мая 2015 года студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова втайне от родителей вылетела из Москвы в Стамбул. В Турции её встретили и перевезли на конспиративную квартиру в город Килис, позднее она была задержана сотрудниками спецслужб при незаконном пересечении границы.

Девушку удалось вернуть домой 12 июня, она была арестована 28 октября, а 10 ноября 2015 года ей предъявили официальное обвинение.

Приказом от 10 октября 2016 года она была отчислена из числа студентов философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова по собственному желанию.

Отец Карауловой, в интервью РИА Новости рассказал, что решение девушки можно объяснить ошибками молодости.

«Она сказала, что сделала ошибку. Все мы в таком возрасте не застрахованы от ошибок», — сказал отец. По его словам, главной причиной, побудившей Варвару на такой шаг, стала любовь: «Был целый ряд, конечно, моментов, но в том числе и это».

Павел Караулов сообщил, что семья уверена в том, что случившееся более не повторится: «Я уверен в своём ребенке, я вижу её высказывания, я знаю, что она ощущает и о чём со мной говорит».

Отец Варвары добавил, что её виртуальной вербовкой занималась целая команда, которая работала на результат.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещённая в России.