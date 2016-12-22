Виктор Бут выносит своё дело на рассмотрение в Верховный суд США

Адвокат россиянина также подаст запрос о возвращении Бута на родину по Страсбургской конвенции.

Виктор Бут, отбывающий тюремный срок в США, принял решение обжаловать постановление апелляционного суда второго округа в Нью-Йорке в Верховном суде США. Об этом в интервью газете "Известия" сообщил адвокат россиянина Алексей Тарасов. Кроме того, как уточняется, будет подан запрос американской стороне по возвращению Бута на родину по Страсбургской конвенции от 1983 года о передаче осужденных лиц в страну его гражданства.

"Виктор принял решение обжаловать постановление апелляционного суда второго окружного суда в Верховном суде США. Запрос по конвенции также будет инициирован, однако уже в начале 2017 года, эти два процесса друг другу не противоречат, все это можно делать одновременно. Запрос по конвенции будет послан от имени России, документы будут готовиться", - пояснил собеседник издания.

По словам Тарасова, оба механизма возвращения Бута на родину будут задействованы уже при новой администрации США. "Потому что так больше шансов на успех, - добавил адвокат. - Мы видели список помилованных на этой неделе Бараком Обамой. К сожалению, ни Виктора Бута, ни Константина Ярошенко там не было".

Отмечается, что в Министерстве юстиции РФ, которое занимается сбором документов и отправляет от имени государства запросы на применение конвенции, оперативный комментарий изданию предоставить не смогли.

В ноябре 2016 года апелляционный суд в Нью-Йорке отказал в проведении нового процесса по делу Бута. Суд счел, что дополнительные материалы по делу, которые представила защита, не являются вновь открывшимися доказательствами.

Бута задержали в 2008 году в Бангкоке на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Россиянина обвиняли в незаконных поставках оружия повстанческой группировке Революционные вооруженные силы Колумбии, которая в США считается террористической организацией. Спустя два года Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.