Владимир Путин: Россия сильнее любого потенциального агрессора

Россия в настоящее время сильнее любого потенциального агрессора, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. При этом глава государства призвал не расслабляться и не допускать сбоев в модернизации Вооруженных сил.

«Хотел бы обратить ваше внимание на то, что если мы просто позволим себе хотя бы на минуту расслабиться, допустить хотя бы один существенный сбой в модернизации армии и флота, в подготовке войск, ситуация может быстро измениться», – приводит его слова РИА «Новости»

«С учетом скорости происходящих в мире событий мы даже не успеем заметить», – призвал к бдительности президент.

Путин подчеркнул, что от военачальников «очень многое зависит в продолжении работы, которая начата и проводится в течение последних лет», передает ТАСС.

«Очень рассчитываю на то, что вы будете работать так же слаженно, будете так же ответственно относиться к порученному вам делу», – сказал Путин.

По его мнению, «работая таким образом, мы выполним все задачи, которые перед нами стоят в важнейшей сфере – укреплении обороноспособности России».