Представители министерства национальной и территориальной политики Хакасии приняли участие в расширенном заседании президиума общероссийского конгресса муниципальных образований, которое прошло в режиме видеоконференции.

Президент конгресса, депутат Государственной думы Виктор Кидяев рассказал о реализации проекта «Благоприятная городская среда» и о том, как органы местного самоуправления взаимодействуют с общественными объединениями. Одна из эффективных форм такого сотрудничества — организация органов территориального общественного самоуправления на уровне сёл, городов и районов. Это помогает благоустроить населённые пункты, а также сохранить их исторический облик.

В задачах конгресса ТОСам отведена особая роль. В 2017 году запланировано проведение общероссийского форума территориального общественного самоуправления, где обсудят и примут программу развития ТОСов в Российской Федерации.

В Хакасии же ТОСы успешно работают около шести лет. Например, в Саяногорске их насчитывается 18, в Абакане и Черногорске — по десять, в Абазе — четыре и в Сорске — один. По республике же их более ста.

— Территориальное общественное самоуправление Хакасии переживает период становления, — рассказал заместитель министра национальной и территориальной политики республики Александр Челтыгмашев. — Важно, чтобы инициативные люди объединялись и продвигали перспективные идеи, улучшая качество жизни в своём районе, городе. Настало время объединяться.

Нынче в республике прошёл конкурс на лучшую работу администрации с ТОСами. Призовой фонд конкурса составил 1,2 миллиона рублей, которые распределили между победителями.

20 декабря на республиканском форуме органов территориального общественного самоуправления представители общественных объединений обменялись опытом.

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