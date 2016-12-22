Западные СМИ: Путин добивается победы своего союзника в Ливии

После успешной поддержки своего союзника в Сирии президент России Владимир Путин собирается оказать помощь в разрешении ливийского конфликта верховному главнокомандующему Халифе Хафтару, сообщают западные СМИ.

Хафтар контролирует в Ливии большую часть территории государства. В последние полгода он совершил два визита в Москву и встретился там с главами Минобороны и МИДа в поисках поддержки, сообщает Bloomberg.

Утверждается, что Россия помогает Хафтару деньгами и военной консультативной поддержкой. Аналитик компании Eurasia Group Риккардо Фабиани отмечает, что победа Хафтара в Ливии становится все более вероятной, потому что он получает «военную, финансовую и дипломатическую поддержку».

Издание пишет, что, поддерживая Хафтара в его противостоянии против «западного» премьер-министра Фаиза Сараджа, Россия могла бы усилить свою роль в этом регионе, обеспечив себя оборонными контрактами. Однако есть риск разжигания серьезного конфликта в и без того разделенной стране, отмечает издание. Другими союзниками Хафтара называют ОАЭ и Египет.

Отмечается также, что Россия потеряла по меньшей мере 4 млрд долларов после того, как Муаммар Каддафи был свергнут и убит.

При этом США и Евросоюз призывают Хафтара признать новое правительство Триполи. Однако утверждается, что Путин и избранный президент США Дональд Трамп могут занять сторону Хафтара, чтобы вместе с ним бороться против радикальных группировок.

Отмечается также, что Хафтар получил военную подготовку в Советском Союзе в 1970-е годы, хорошо говорит по-русски. При этом около 20 лет он жил в США и работал с ЦРУ. В 2011 году он начал кампанию по борьбе с радикальными исламистами и в 2014 году объявил о большом наступлении на город Бенгази, где ему удалось занять большинство восточных нефтяных установок. Аналитики отмечают, что контроль над нефтью позволяет ему диктовать свои условия в Триполи.

Утверждается, что Россия передала Хафтару около 2,8 млрд долларов на борьбу против Правительства национального единства, поддержанного ООН, влияние которого, впрочем, не распространяется далеко за пределы столицы. Москва считает, что Хафтар должен стать частью ливийских соглашений, отмечает издание.

Аналитики видят несколько исходов этого конфликта, в том числе соглашение Хафтара и Сараджа, по которому первый официально признал бы правительство второго в обмен на полное командование ливийскими вооруженными силами, что сделает его де-факто правителем страны.

Газета ВЗГЛЯД также подробно анализировала политический расклад в Ливии.

Напомним также, что председатель ливийского парламента Агила Салех, представитель правительства Сараджа, сообщил, что Россия обещала способствовать снятию оружейного эмбарго с Ливии и взаимодействовать в этом вопросе с Совбезом ООН, а Хафтар, в конце ноября посетивший Москву, заявил, что Ливия не намерена просить у России поставок вооружений, но его армии понадобится помощь специалистов из России, если будет отменено оружейное эмбарго.