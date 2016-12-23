Англосаксонская кодла готовится крепко мстить России

Вчера в программе Соловьева был всесторонне освистан старший научный сотрудник института Востоковедения Руслан Курбанов, посмевший предположить, что все террористические группировки, терзающие Сирию, пытающиеся терзать Россию и шилом в заднице сидящие в Европе, являются не планетарными маргиналами, а вполне управляемой вооруженной группировкой, имеющей чёткое организационное подчинение и прекрасно управляемой "нашими англосаксонскими партнёрами".

Кому интересно - смотреть с 25-й минуты - https://www.youtube.com/watch?...

Незадачливого оратора, а также всех телезрителей все остальные участники шоу всю оставшуюся передачу мягко и настойчиво, всей силой медийного авторитета, убеждали в том, что вся эта сорвавшаяся с цепи кодла, убивающая, разрушающая и насилующая ну никак не может иметь ничего общего с "нашими западными партнерами", а все совпадения следует считать бредом конспирологов.

Ну действительно, ну какие могут быть из англосаксов заговорщики и террористы? Они же Жентельмены! Они ведь нигде и никогда!... Так что, всё, что вы уже прочитали в заметке "Империя наносит ответный удар" (https://cont.ws/post/464541) ... всё, что вы прочтёте ниже, конечно же никогда не может быть, потому что не может быть никогда...

Британия собирает боевиков в кулак в Идлибе...

Освобождение восточного Алеппо вызвало ответную военную реакцию НАТО, выразителем которой впервые так явно стало Соединённое Королевство. Вопреки запрету британского парламента на участие в наземной операции, Минобороны Великобритании отправило в провинцию Идлиб 20 военных советников под прикрытием спецназа. Официальная мотивировка сводится к реформированию Сирийской свободной армии, о чём было заявлено ещё в октябре. Однако на деле британцы будут иметь дело с целой конфедерацией террористов, выпущенных из восточного Алеппо.

Известно, что руководит британской миссией в Идлибе некий бригадный генерал. Согласно сообщению министра обороны Великобритании Майкла Фэллона, британские советники призваны обучать «повстанцев» Сирийской свободной армии для борьбы с ИГ* («Исламское государство» - террористическая группировка, запрещённая в РФ) в районе Ракки. Первоначально в учебную программу для новобранцев были заявлены навыки общевойскового боя, сапёрного дела и военно-полевой медицины. Однако после жесточайшего поражения в восточном Алеппо ситуация изменилась.

Причины открытого прихода англичан в Сирию в интервью «Политэксперту» раскрыл военный эксперт из Центра изучения прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин. По его мнению, Запад в лице главнокомандующего глобальным капиталом - британской короны - бросает России вызов, чтобы заставить нас уйти из восточного Средиземноморья:...

Британия отправила своих представителей столбить место. Нам нужно удержать то, что мы контролируем хотя бы. То пространство, которое вокруг наших военных баз. Они нужны нам, чтобы иметь влияние на Средиземноморье, потому что эту акваторию давным-давно НАТО сделало основным плацдармом для удара ядерными крылатыми ракетами по нашей территории. Плюс Суэцкий канал и черноморские проливы, куда выйдет ветка Великого шёлкового пути. Цель – устроить нам такую головную боль, чтобы заставить нас наращивать силы и увязнуть в Сирии.

Теперь главной задачей британских инструкторов является консолидация деморализованных и разрозненных отрядов боевиков, а также восстановление их боеспособности для продолжения войны против Асада. Падение Алеппо продемонстрировало усугубление междоусобиц между различными террористическими группировками перед угрозой захвата и уничтожения. Однако в Идлибе положение боевиков усугубляется тем, что здесь их ещё больше, чем было в восточном Алеппо.

По разным данным, в провинции Идлиб насчитывается от 30 тыс. до 40 тыс. боевиков. 15 тысяч из них накануне было доставлено из Алеппо, ещё порядка четырёх тысяч человек до этого были вывезены из пригорода Дамаска Дарайи. С их учётом общая численность террористов достигает 50 тыс. человек. Террористическая коалиция восточного Алеппо включала в свой состав основные террористические группировки: «Фронт ан-Нусра», «Ахрар аш-Шам», «Джейш аль-Ислам», «Джейш аль-Фатх» и др....

Последняя является коалицией из 12 боевых группировок, созданной в марте 2015 года с центром в Идлибе. Её основу образуют катарская группировка «Ахрар аш-Шам» и сирийская «Джебхат ан-Нусра». Эта террористическая коалиция была создана турецкой внешней разведкой MIT на средства Катара и Саудовской Аравии. Показательно, что турецкие офицеры, согласно данным из соцсетей, также работают над объединением обескровленных группировок, проводя переговоры с лидерами «повстанцев». Турция подготовила также базу для реабилитации боевиков – новый лагерь для беженцев на 10 тыс. мест в 6 км от границы.

Таким образом, первоначальный отстойник террористов в Идлибе в настоящее время превращается в новую столицу боевиков под прикрытием Сирийской свободной армии. Оперативная база для перегруппировки сил и пополнения материально-технических запасов неслучайно выбрана на северо-западе страны в непосредственной близости от Латакии. Вероятно, она будет использована для попытки отбить Алеппо у сирийских войск. Однако эксперты не исключают, что Идлиб может быть задуман как база для реализации афганского сценария в Сирии....

И действительно, ну при чём тут "наши западные партнёры"?