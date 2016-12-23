Антимонопольщики обвинили фармацевтов Хакасии в картеле

Хакасское УФАС признало ООО ПКФ «Фортуна плюс ИНК» и ГБУ РХ «Ресфармация» нарушившими закон о защите конкуренции.

По мнению контролирующего органа нарушение выразилось в заключении соглашения (картеля) на 11 аукционах, которое привело к повышению цен при закупке лекарственных препаратов. За административное нарушение «Ресфармацее» назначен штраф в 562 131 рубль, сообщили в пресс-службе Хакасского УФАС. «Фортуна плюс ИНК» и «Ресфармация» пытались обжаловать решение антимонопольной службы, признавшей их виновными в картеле, но Арбитражный суд Республики Хакасия отказал им в удовлетворении заявлений.

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