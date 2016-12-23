Бесперебойное горячее водоснабжение появится в домах жителей Сорска к Новому году

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Суд заставил энергетиков подавать электричество на котельную, вырабатывающую тепло и подающую ГВС населению.

В середине сентября жители Сорска остались без горячей воды, так как Хакасэнергосбыт ограничил подачу электроэнергии на задолжавший им объект ЖКХ. В итоге, были нарушены права населения. Прокурор обратился в суд в интересах неопределённого круга лиц, так как без горячего водоснабжения остались не только жилые дома, но и социальные объекты. 21 декабря Верховный Суд Хакасии поддержал решение Сорского районного суда. Хакасэнергосбыт обязали произвести бесперебойную, круглосуточную подачу электроэнергии на отопительную котельную, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Удовлетворяя требования прокурора, суд согласился с тем, что указанные действия общества повлекли грубое нарушение прав и законных интересов жителей города на бесперебойное, своевременное предоставление коммунальной услуги, - говорится в сообщении прокуратуры.

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