Большая пресс-конференция Владимира Путина 2016 — прямая трансляция

Двенадцатая для Владимира Путина и первая перенесенная из-за прощания с российским послом в Турции Большая пресс-конференция президента. Это ставший традиционным формат общения главы государства с журналистами со всей страны и с представителями ведущих мировых СМИ. Пресс-конференция должна начаться ровно в полдень по московскому времени в Центре международной торговли, как и все последние годы. Конец декабря – традиционное время подведения итогов года. Поэтому в рамках такого общения глава государства тоже можно сказать подводит определенные итоги.

А еще эта пресс-конференция успела случиться, а уже побила рекорд по числу аккредитованных журналистов.

В прошлом году казалось: куда больше? Но оказалось, есть куда. По данным портала Kremlin.ru, на мероприятие аккредитовались почти полторы тысячи представителей прессы. Это наибольшее число аккредитаций за все время существования подобного формата. Прежний максимум зафиксировали в прошлом году – 1392 человека. А, к слову, на самой первой встрече в 2001 году присутствовали всего 502 человека.

Мы присмотрелись к списку журналистов, которые в этом году будут пытаться спросить президента о своем самом важном. Во-первых, очень много иностранных прессы — от крупных изданий типа Le Monde и Guardian до представителей отдельных регионов.

Например, телекомпания Rudaw из иракского Курдистана. Серьезный пул на этот раз приехал из Японии. Например, газета "Хоккайдо Симбун". Именно она накануне визита Путина к Синдзо Абэ опубликовала то ли инсайд, то ли предположение, что наши страны могут начать бизнес-сотрудничество на Курилах.

Из необычных российских СМИ — газета "Копейский рабочий", которая стала известна после того, как с ней в руках сфоторграфировались Брюс Уиллис, Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон и еще с десяток голливудских звезд. Есть издания с названиями, мимо которых просто нельзя пройти — загадочное "Пламя всегда с тобой", или ласкающий слух металлургов и любителей тяжелой музыки "Магнитогорский металл", или идущий вразрез с творчеством Сергея Шнурова "Трезвый Петербург".

Вопросы, даже судя по названию и тематике изданий, самые разные. Остается только удивляться, как президент так оперативно реагирует и всегда находит, что ответить.

В этом году, как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, главной темой пресс-конференции станет жизнь внутри страны: экономика, социальная сфера.

А в прошлом 2015 году это было так: Украина, Сирия, США, экономика и внутренние дела России. По темам разброс был очень большой. Но все же наибольшее внимание в 2015 году было опять-таки уделено внутрироссийским темам. В общей сложности – почти полтора часа. Внешняя политика на втором месте – 49 минут. И особо активно обсуждали Турцию, мы выделили ее отдельно. Замыкает тройку лидеров – экономика. Обсуждение вопросов этой сферы заняло 22 минуты.

И еще о времени. О том, сколько же длится Большая пресс-конференция российского лидера обычно?

Самое первое такое общение в 2001 году было и самым скоротечным по нынешним меркам — всего-то полтора часа. Но затем продолжительность только росла. К концу первого президентского срока была преодолена отметка в три часа.

Далее формат еще расширился. В 2008 году и вовсе был поставлен рекорд, побить который до сих пор не получилось – 4 часа 40 минут. В 2012 году было почти повторение этого достижения – 4 часа 33 минуты. С другой стороны, прошлый год был далек от таких показателей. В 2015 году общение длилось всего 3 часа и 10 минут. К слову, по нашим подсчетам, средняя продолжительность формата за все годы составляет 3 часа 22 минуты.

Вне зависимости от времени Большие пресс-конференции Владимира Путина – события знаковые, в том числе с медийной точки зрения.

Все действо — в прямом эфире. Трансляцию будут вести телеканалы "Россия 1", Первый канал и "Россия 24". Не пропустите! Также сурдоперевод в прямом эфире осуществит ОТР — Общественное телевидение России. Что касается радиостанций, то за ходом общения можно будет следить на волнах "Маяка", "Вести ФМ" и "Радио России".

И это еще не все факты о Большой пресс-конференции президента. Впереди ответы на самые интересные вопросы. Как Владимир Путин готовится к, что там скрывать, порой, весьма острым вопросам? Как называет вещи своими именами? И почему мы всегда обращаем внимание на того, кто первый спрашивает президента? Оставайтесь на телеканале "России 24".