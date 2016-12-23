Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж

Опрошенные РИА Новости политологи сошлись во мнении, что в ходе пресс-конференции будут доминировать вопросы внутренней повестки, однако в свете последних событий, в частности, убийства российского посла в Анкаре, от международной повестки уйти не удастся.
Как отмечают эксперты, на мероприятии можно также ожидать вопросов про борьбу с терроризмом и про усилия российских военных в Сирии. Политологи считают, что и вопрос об участии Путина в президентских выборах-2018 будет задан, но не уверены, что глава государства озвучит свое решение по этому поводу.
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Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в ходе пресс-конференции могут прозвучать вопросы, касающиеся экономики и социальных обязательств. Он также отметил, что внутренняя повестка традиционно является темой номер один.
Что касается международной повестки, на мероприятии ожидаются вопросы о ситуации в Сирии, о перспективах развития российско-американских отношений, а также об урегулировании конфликта на Украине, сообщил Песков.В этом году на пресс-конференцию аккредитовано рекордное число журналистов - 1437 человек. Прежний рекорд был установлен в прошлом году, тогда на мероприятие допустили 1392 сотрудника российских и иностранных СМИ.
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Мы начинаем онлайн-репортаж с пресс-конференции президента России Владимира Путина. В этом году мероприятие состоится в Центре международной торговли. Пока журналисты собираются в зале, вспомним, как проходили предыдущие большие пресс-конференции.
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Общение Путина с журналистами в формате больших пресс-конференций началось в 2001 году, первую из них президент провел 18 июля, накануне саммита "большой восьмерки". В мероприятии тогда приняли участие около 400 журналистов, которым удалось задать 22 вопроса. Впоследствии Путин практиковал подобное общение со СМИ еще десять раз. Дмитрий Медведев встречался с прессой в рамках большой пресс-конференции лишь однажды - в мае 2011 года.
Подробнее о том, как президенты России общались с журналистами на больших пресс-конференциях, читайте в справке РИА Новости:
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