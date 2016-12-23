Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн-репортаж



Опрошенные РИА Новости политологи сошлись во мнении, что в ходе пресс-конференции будут доминировать вопросы внутренней повестки, однако в свете последних событий, в частности, убийства российского посла в Анкаре, от международной повестки уйти не удастся.

Как отмечают эксперты, на мероприятии можно также ожидать вопросов про борьбу с терроризмом и про усилия российских военных в Сирии. Политологи считают, что и вопрос об участии Путина в президентских выборах-2018 будет задан, но не уверены, что глава государства озвучит свое решение по этому поводу.