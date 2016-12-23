До пресс-конференции Президента России Владимира Путина осталось меньше суток

Одно из главных и ожидаемых политических событий декабря. Меньше суток остается до большой пресс-конференции Владимира Путина. Во встрече, на которой президент подведет итоги уходящего года и выскажет свое мнение по самым острым проблемам, примут участие почти полторы тысячи журналистов.

Сотни прожекторов, дюжина камер. Пресс-конференция Владимира Путина с технической точки зрения — грандиозное мероприятие. Центр международной торговли на время превратили в телецентр. Во время общения президента с журналистами в аппаратной по мониторам режиссер Артем Шадров будет следить за деталями. Ведь иногда жесты главы государства красноречивее любых слов. "Он много пишет, у него есть характерные движения рук. Он что-то может скомкать, он живой человек", — говорит Артем. "Вы на этом акцентируете внимание?" – спрашиваем у него. "Обязательно", — улыбается Шадров.

В конференц-зале, ставшим съемочным павильоном, художник по свету Александр Семичев уже в который раз проверяет софиты, направленные на президентский стол. "Большое количество приборов объединяются в одну ленту и получается, что она не слепит", — говорит он.

Но идеальным во время пресс-конференции должен был не только свет, но и звук. Голос президента должен быть узнаваем. "Все микшируется на пульте, чтобы ничего не было громче или тише, чтобы комфортно было в эфире — слышен вопрос и слышен ответ", рассказывает Андрей Ветр, начальник отдела звукорежиссеров телеканала "Россия".

На вопросы журналистов Владимир Путин отвечает с 2001 года, не избегая самых острых, а иногда и провокационных. Ответы слушают не только в России. На Западе слова Президента еще долго потом обсуждают, считая многие реплики политическими заявлениями.

"Главное, доносить свою точку зрения, используя все вот эти достижения прогресса. Не соглашаться с информационными подлогами, и с информационными утками, объяснять правду, и не стесняться никогда этой правды. И мы видим, что это приносит свои результаты", — говорит пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На пресс-конференцию Владимира Путина в этом году аккредитовано без малого полторы тысячи репортеров. Отечественных и зарубежных. Естественно, на вопросы всех глава государства ответить не сумеет. Поэтому моим коллегам придется или пробиваться в первые ряды (а их тоже на всех не хватит), или использовать все способы, чтоб привлечь внимание президента. В прошлые годы в ход шли таблички, плакаты, игрушки и даже бубен.

"Мы приобрели карандашики для рисования на ткани, — говорит Светлана Коцубинская, корреспондент "РИА Сахалин Курилы". — В скором времени будем рисовать, чтобы президент заметил, и тогда сможем задать наш вопрос".

Корреспонденты региональных теле и радиокомпаний, газет, чтобы определиться с вопросами президенту, проводили редакционные планерки. Они предполагают поговорить с президентом о развитии медицины на селе, поддержке бизнеса, специальных опросах с помощью интернет-сайтов.

Марк Рискин, первый заместитель главного редактора газеты "Южноуральская панорама" из Челябинска, хочет поговорить с президентом о строительстве метро без федерального участия. Естественно, главная тема — тема экологии. Какой из вопросов удастся задать? Это уж как получится, отмечает он. "Это даже вопросы не только журналистов, сколько вопросы жителей Челябинской области", — говорит Рискин.

Если журналисты гонятся за словом, то фотографы едут, в первую очередь, за кадрами. Лев Федосеев, автор знаменитой на весь мир фотографии Владимира Путина, прилетел из Мурманска, чтобы сделать новые снимки и, если повезет, задать свой вопрос о последствиях разработки арктического шельфа. "Мы работаем в Арктике, а природа там такая нежная, ее нужно беречь. Какие меры будут предприняты?" – хочет спросить фотограф, представляющий газету "Мурманский вестник".

Сколько вопросов будет задано — определяет сам президент. Своеобразный рекорд глава государства установил в 2008-м, когда ответил почти на 140. Журналисты надеются на рекорды и в этом году.