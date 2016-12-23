Европейский бизнес и НАТО наживаются на миграционном кризисе в ЕС

Охрана границ от мигрантов превратилась в сверхприбыльный бизнес для некоторых компаний. Европейские охранные агентства по защите границ, а также поставщики оружия способствуют усугублению миграционного кризиса для своего обогащения. Об этом сообщается в новом докладе Транснационального института в Нидерландах. Документ указывает на то, что продажа оружия радикальным группировкам на Ближнем Востоке и в Северной Африке способствует падению уровня жизни в этих странах, что заставляет всё больше людей искать лучшей жизни в Европе. Охранные агентства, в свою очередь, получают всё больше заказов на строительство заградительных сооружений и защиту побережья от незаконных мигрантов, в том числе при поддержке сил НАТО.

Транснациональный институт в Нидерландах выпустил вторую часть доклада под названием «Пограничные войны». В первой части, которая была выпущена в июле 2016 года, рассказывалось о том, как миграционный кризис привёл к расцвету рынка по предоставлению услуг безопасности, в том числе систем наблюдения и охраны, а также о поставщиках оружия в горячие точки, которые способствовали усилению потока беженцев.

Во второй части исследования голландского института приводятся новые подробности того, как некоторые отрасли европейского бизнеса смогли в разы увеличить свои прибыли за последние несколько лет. Оказалось, что в деле замешано даже НАТО.

Выгодные контракты в Европе

Как отмечается в докладе, охрана границ от мигрантов превратилась в сверхприбыльный бизнес для европейских компаний. Голландские эксперты указывают на заметный рост объёма мирового рынка, который специализируется на охране границ — с €15 млрд в 2015-м до €16,7 млрд в 2016 году. В докладе приводятся и названия конкретных компаний.

Например, в 2015-м прибыль получил Airbus, который поставил два вертолёта для охраны финской границы, а также радары, системы ночного видения и тепловизоры правительству Германии для использования в Тунисе.

Итальянская компания Leonardo-Finmeccanica поставила два вертолёта AW139 для охраны границ Хорватии, заработав €30 млн, и десять вертолётов Италии, а также планирует поставки ещё двух.

При этом европейский бизнес зарабатывает и на задержании беженцев. В частности, британская компания Serco заключила контракт на содержание миграционного центра Yarl‘s wood в Англии — €70 млн в период с 2014 по 2021 год.

Кроме того, в докладе отмечаются «двойные стандарты» некоторых европейских государств. Например, Великобритания, Франция, Бельгия и Испания продолжали экспорт вооружений в 2016 году в Северную Африку и на Ближний Восток, в частности в Саудовскую Аравию, несмотря на её участие в войне в Сирии и Йемене, которая и привела к появлению беженцев на территории Европейского союза.

НАТО в доле

Согласно данным доклада, корабли НАТО в 2016 году совместно с Европейским агентством по охране границ и побережья Frontex, греческой и турецкой береговой охраной задерживали беженцев в Средиземном море и отправляли их в Турцию. В октябре на пресс-конференции генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг подтвердил операции НАТО в Эгейском море по охране границ Евросоюза, объяснив это «улучшением взаимодействия между Турцией и ЕС». Тогда же он добавил, что флот НАТО присоединится к операции ЕС «София» в Средиземном море.

У НАТО при этом нет гуманитарного мандата, то есть альянс не имеет права проводить такого рода операции.

Примечательно, что у НАТО при этом нет гуманитарного мандата, то есть альянс не имеет права проводить такого рода операции. Кроме того, встаёт вопрос о подотчётности военного альянса, так как он находится вне юрисдикции ЕС.

В докладе рассказывается, что операция «София» была развёрнута ЕС вдоль побережья Ливии в 2015 году. Официально Евросоюз объяснил операцию борьбой с контрабандистами, но нидерландские эксперты уверены: настоящая цель операции — не дать беженцам переплыть Средиземное море, чтобы попасть в ЕС. К июлю 2015 года в операции было задействовано четыре корабля, два самолёта и три вертолёта. А уже к августу 2016-го власти ЕС отчитались о «нейтрализации» 255 судов.

В ноябре 2016 года в «Софии» были задействованы уже 10 кораблей (из Бельгии, Италии, Испании, Германии, Франции и Великобритании), пять вертолётов (из Бельгии, Испании, Италии и Великобритании) и три самолёта (из Франции, Люксембурга и Испании).

Бюджет операции составил €11,82 млн в 2015 году и €6,7 млн в 2016-м.

Не доплыли до границ

Как следствие развёрнутой оружейными компаниями политики по поддержанию и усилению конфликтов на Ближнем Востоке, число беженцев увеличилось в разы — соответственно, увеличилось и количество погибших при попытке добраться до безопасного европейского берега.

Основываясь на данных Международной организации по миграции ООН, авторы доклада назвали 2016 год «самым смертоносным для беженцев, переплывающих Средиземное море». В этом году из 374 тыс. прибывших погибли 4,7 тыс. мигрантов. При этом в 2015 году из 1 млн прибывших погибло только 3,7 тыс. человек. В 2014-м из 219 тыс. мигрантов погибли 3,2 тыс.

В массовых смертях переселенцев эксперты винят власти ЕС, перекрывшие популярные маршруты, по которым можно было безопасно попасть в Европу.

«Это заставило людей использовать более опасные маршруты», — говорится в докладе.

Как отмечается в документе, власти ЕС вместо того, чтобы поддержать мигрантов, продолжают усиливать охрану внешнего периметра своих границ, «чтобы не допустить возвращения к неконтролируемым потокам беженцев».

«Многие беженцы сейчас в отчаянном положении — застряли на границах или в неприспособленных помещениях. Они находятся в подвешенном состоянии, их будущее кажется неопределённым», — говорится в докладе.

При этом, как сообщается в документе, бюджет Frontex — Европейского агентства по охране границ и побережья — в 2016 году увеличился на 67,4% по сравнению с 2015 годом (€238,7 млн по сравнению с €142,6 млн в 2015), а также запланирован рост до €322 млн в 2020 году.

«Это в 50 раз больше, чем бюджет ведомства в 2005 году», — говорится в докладе.

Непростая задача

В Европейском агентстве по охране границ и побережья Frontex RT подтвердили, что в этом году получили увеличенное финансирование в соответствии с решением Европарламента.

При этом в агентстве отметили, что в период с января по ноябрь 2016 года при помощи Frontex были спасены 88,8 тыс. человек в Греции и Италии.

«Важно отметить, что Средиземное море — это огромный водоём площадью 2,5 млн кв. км, что делает практически невозможным охватить каждый квадратный километр моря с патрульных судов», — пояснили во Frontex.

В агентстве также считают, что «укрепление пограничного контроля не может быть единственным решением для сопровождения высоких миграционных потоков в направлении Европы». «Что необходимо, так это глобальное решение, которое включает в себя открытие ряда легальных каналов для тех, кто бежит от войн и гонений, чтобы перебраться в ЕС», — прокомментировали RT ситуацию в пресс-службе агентства.

Бумеранг истории

Профессор РУДН, политолог Юрий Почта рассказал RT, что европейцы сами виноваты в сложившейся ситуации с мигрантами.

«Многие страны, откуда сейчас бегут мигранты, ранее были колониями ЕС, и европейцы несут прямую ответственность за те политические режимы, которые там сложились. Также к проблеме беженцев привела дестабилизация режимов Ливии, Сирии и Ирака, за которую прямую ответственность несут французское, британское и немецкое правительства», — считает он.

Политолог добавил, что увеличение Европой расходов на охрану границ не решит проблему миграции.

«Полумерами эта проблема не будет решена. Европа сегодня стоит перед более серьёзным выбором: или найдёт способ решения миграционной проблемы, или с ней случится то, что случилось с Римской империей, когда в неё переселились варвары».