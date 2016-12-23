Главный сектовед России — Саша Дворкин — фальшивый профессор из США





Вся жизнь – борьба. А если врага нет, то его придумывают. Именно так поступают те, для кого сам процесс имитации борьбы принципиально важней победы, которой по сути быть не может, в связи с отсутствием реального врага. Это я о человеке, прибывшем в Россию из Соединённых Штатов Америки, с великой целью – для уничтожения всяческих страшных сект, которых, по его мнению, в Российской Федерации, как собак нерезаных. Куда ни плюнь, попадешь в секту. Вот он по велению Высших Сил и прибыл для уничтожения. Чистильщик такой.



Речь идет о бывшем сотруднике радиостанций «Голос Америки», «Радио Свобода», финансируемых Госдепом США, гражданине США Александре Леонидовиче Дворкине, именующем себя ни много ни мало настоящим профессором и ныне возглавляющим «Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции РФ». Неплохо? Правда же? И еще. Именно Александр Дворкин, по мнению, его команды, является самым главным в стране (имеется в виду Россия, а не США) борцом с религиозными сектами, и заодно президентом общественных организаций «Российская ассоциация центров изучения религий и сект» (РАЦИРС) и «Центр религиоведческих исследований во имя священномученика Иринея Лионского» (ЦРИ).



А теперь сеанс разоблачения. Во-первых, самозванец мистер Дворкин никогда не был в нашем отечестве не то, что профессором, но и даже кандидатом наук или банальным аспирантом. Дело в том, что в январе 1975 года тогда еще советский студент Александр Дворкин был отчислен из Московского Педагогического института за… хроническую неуспеваемость. То есть, ни о какой ученой степени без получения высшего образования даже речь идти не может. А разговоры о том, что звание «профессор» наш герой получил то где-то в США, то от Патриарха Всея Руси Алексия, так это в пользу бедных – ученые степени и звания, имеющие хождение в России, подразумевают российское (советское) высшее образование. Так что откровенно привирает гражданин «православный профессор» Дворкин.









Да, кстати, Дворкин выехал из СССР в Израиль в 1977 году по, так называемой, еврейской квоте. А из Тель-Авива по-быстрому перебрался в Соединенные Штаты, где сообщил спецслужбам и прессе о том, что из Московского Педагогического института был исключен не за неуспеваемость, а за активную диссидентскую деятельность. Он, горя правдивыми глазами, поведал о том, что принимал участие в нелегальной выставке художников-авангардистов в одном из павильонов ВДНХ, которая состоялась в сентябре 1975 года и, мол, за это проклятое КГБ и изгнало его из высшего учебного заведения. Но и здксь оказалась откровенная ложь. Действительно, выставка такая была и прошла она 20 сентября 1975 года, но Александр Дворкин был исключен из МПИ еще в январе 1975 года, то есть за восемь месяцев до диссидентской выставки.







И, как выяснили коллеги, до своего отъезда на Запад, в 70-х годах Александр Дворкин наблюдался в московском Психоневрологическом диспансере №3 и проходил стационарное лечение с диагнозом «циклотимия» в Психиатрической больнице №14. Но это лишь дополнение к общему психологическому портрету главного российского сектоборца.



Но продолжим изучение жизни и деятельности «американского профессора» Дворкина, экстренно прибывшего в 1991 года в Россию на постоянное место жительства для «борьбы с тоталитарными религиозными сектами». И даже попытался преподавать в МГУ на факультете журналистики, откуда был благополучно уволен «из-за отсутствия образовательного уровня».







И вот вскоре американец Дворкин нашел себя на ниве борьбы с «тоталитарными сектами», став «главным экспертом по сектоведению». На самом деле Александр Леонидович очень старательно искал в России следы этих самых преступных религиозных сект, но его постигала регулярная неудача. Дело в том, что серьезными тоталитарными сектами, типа «Белого братства», «Ордена дьявола» и так далее, занимались спецслужбы и вполне себе успешно их отлавливали, отправляли организаторов под суд, а потерпевших на лечение. А вот на долю борца Дворкина преступных сектантских организаций как-то не хватило, но работать-то нужно и вот он решил превращать в секты все религии, не являющиеся православными.



Одной из первых жертв «борца» и «эксперта по сектоведению» Дворкина стало причисление к тоталитарным сектам «Международного общества сознания Кришны», а, соответственно, сектантами, по идее Дворкина, стали все , исповедующих индуизм, а это без малого миллиард землян. Далее пошли Свидетели Иеговы, мормоны и прочие.



Александр Дворкин в своей «охоте на ведьм» даже ополчился на нынешнего первого замглавы Администрации Президента Сергея Кириенко, заявив о том, что в 1995 году в Нижнем Новгороде Кириенко прошел двухнедельный курс сайентологии в "Хаббард-колледже", и, по мнению Дворкина, стал сектантом и, соответственно, чиновника могут шантажировать руководители сайентологов.



Он называет себя сектоведом и по собственному утверждению является автором термина «тоталитарная секта». Он же разработал классификацию сект и написал учебник по сектоведению. При этом в ученой среде к термину «тоталитарная секта» относятся более чем скептически.



«Расплывчатость наименований «тоталитарная секта» и «деструктивный культ» позволяет причислять к таким объединениям практически любое религиозное новообразование, религиозно-философское учение, культурно-образовательное или оздоровительное учреждение. Было бы желание, а уж понятия «тоталитарная секта» и «деструктивный культ» всегда готовы принять в свои безразмерные объятия всякого, кого нужно ничтоже сумняшеся заклеймить, не утруждая себя задуматься о последствиях бездумного обращения с такими ярлыками-страшилками», пишет доктор философских наук, профессор МГУ им. Ломоносова Игорь Кантеров.



Впрочем, Александр Дворкин не только теоретик — практический пример борьбы с тоталитарными сектами он продемонстрировал в конце 2010 года, когда в зале церковных соборов храма Христа Спасителя проходил благотворительный вечер для детей, страдающих церебральным параличом. Тогда одним из спонсоров вечера был фонд «Пища жизни», связанный с Обществом сознания Кришны. Кришнаиты привезли на вечер яблоки и апельсины чтобы раздать детям, но Александр Дворкин с помощницей объявили фрукты «идоложертвенной пищей», с помощью которой кришнаиты якобы хотели обратить инвалидов в свою веру. Апельсины с яблоками из зала вывезли.



И подобного бреда в исполнении «профессора» Дворкина в сети располагается огромное количество. И ладно бы бредил американец Александр Леонидович тихо сам с собою. Нет. Дворкин, став «профессором» и «главным специалистом по сектантству», возглавил «Совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы», созданный при Минюсте РФ. То есть, этот псевдо-профессор и борец с индуистами и мормонами, по сути, является главным экспертом России «по религиозным сектам» и консультирует, не много ни мало, самого Министра юстиции Российской Федерации, тем самым подставляя, как правительство, так и президента РФ, и перед миллионами россиян, и перед международным сообществом.



Вот очередной пример: В 2009 году Комиссия США по международной религиозной свободе представила Конгрессу США и общественности доклад о проблемах обеспечения религиозной свободы в ряде стран мира, в том числе в России. Возмущение Комиссии вызвал новый орган при Министерстве юстиции РФ — Экспертный совет по проведению государственной религиоведческой экспертизы и фигура председателя Совета Дворкина. В докладе отмечены резкие заявления Дворкина об Обществе сознания Кришны, свидетелях Иеговы, неопятидесятниках и некоторых исламских группах, а также отсутствие у Дворкина «академического образования в области религиоведения».









И еще интересный факт – западные СМИ даже возмущались тем, что деньги американских налогоплательщиков тратятся на воспитание и обучение таких «знахарей», как гражданин США Александр Дворкин. Неужели, действительно, шпион или коллеги ошиблись?



В Европе ситуация с Дворкиным такая же, как и за океаном. Так организаторы слушаний в Европарламенте о свободе религии, проходивших в Брюсселе в ноябре 2010 года, не допустили А. Дворкина к участию в слушании. Причиной отказа была негативная характеристика его антисектантской деятельности. И это происходит, не смотря на американское гражданство Александр Дворкина и его долгую и плодотворную работу на антироссийских радиостанциях Госдепа США.



И если такие откровенно сомнительные «специалисты», как Александр Дворкин, возглавляют экспертные советы при ведущих министерствах российского правительства, то этим вполне объясняются технические проблемы в работе исполнительной власти. Какие эксперты, такие и результаты. И, может быть, уже пришло время произвести чистку в общественных конторах, благополучно и сладко существующих при большой власти?