Госдума тихо, с нарушением регламента, легализовала сбор данных о наших детях

Государственная Дума, где когда-то кипели парламентские дебаты и шло публичное обсуждение важных для страны законодательных инициатив, все больше напоминает корейскую тоталитарную секту или заседания Верховного Совета брежневского СССР. Вчера вечером эта Дума, наплевав на мнение народа и свой собственный регламент, без какого-либо обсуждения приняла во втором и третьем чтении скандальный правительственный законопроект о «Контингенте». «За» проголосовала вся «Единая Россия» - кроме Натальи Поклонской, а также абсолютное большинство представителей других фракций, кроме КПРФ, которые отказались участвовать в этом спектакле. Теперь, после такого же ритуального заседания в Совете Федерации, можно будет говорить о том, что гос. власть в России отменила гарантированную конституцией тайну частной и семейной жизни, обеспечив все условия для передачи сведений о наших детях иностранным фондам.



Как уже сообщала «Катюша», законопроект № 1048557-6 «О внесении изменений в статьи 15 и 16 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и ФЗ "Об образовании в РФ" (о создании государственной системы "Единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам"—далее законопроект о «Контингенте») должен был приниматься 16 декабря—но после волны общественного возмущения, комитет по образованию решил отложить рассмотрение на неопределенный срок.



Однако радость патриотов, да и вообще всех здравомыслящих людей, которые дали себе труд задуматься к каким последствиям приведет принятие этого закона, была недолгой: видимо, глобальные хозяева кураторов Думы поставили задачу загнать российских детей в «Контингент» до Нового года во что бы то ли стало. В итоге информация о предстоящем в среду голосовании появилась на сайте Думы во вторник в 22 часа –чтобы возмущенная общественность не успела выйти с пикетами к зданию Думы http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=1048557-6&02. Вчера закон приняли сразу в двух чтениях. Без дискуссий и обсуждений.



«За проголосовала вся фракция «Единой России» кроме Натальи Поклонской, которая единственная выступила против. А Виталий Милонов, Ирина Яровая, Евгений Федоров и прочие записные патриоты - «за». Коммунисты отказались голосовать всей фракцией. Остальные фракции тоже проголосовали «За», за исключением нескольких отдельных депутатов, большинство из которых просто отсутствовало в зале http://vote.duma.gov.ru/vote/96968.



Кстати говоря: если раньше некоторые депутаты, называющие себя патриотами, пытались убеждать избирателей, что они не нажимали кнопки «за» заведомо антинародные законы, просто их ключ для голосования оказывался почему-то в руках неких коллег по фракции, то теперь такой номер не пройдет. Спикер Думы Вячеслав Володин выстроил «народных избранников» с мастерством заправского сержанта в пехотном училище: теперь за прогул заседания Думы полагается штраф в 1/6 заработной платы. Что полагается за неправильное, по мнению Володина и его кураторов, голосование, мы не знаем. Но, судя по эффективности володинских методов, это что-то весьма и весьма серьезно для лиц, населяющих здание Государственной Думы. И уж во всяком случае куда важнее, чем мнение народа—который эти лица, якобы, представляют.



По-хорошему, такая конструкция «законодательной власти» должна была бы вызвать у Президента и Генерального прокурора серьезные вопросы о легитимности такой «думы» - которая может точно так же принять все что закажут кураторы - вплоть до легализации людоедства.



Однако же, вернемся к «Контингенту».



Данный законопроект, напомним, предусматривает создание федеральной и региональных электронных баз данных «Контингент обучающихся», передавая на подзаконный уровень (правительству и в регионы) неограниченное право определять перечень частной информации о ребенке /семье, который подлежит обязательному (!) включению в электронную базу данных «Контингент» и будет доступен разным «органам и организациям».



Так, по ст. 18 нового закона «Порядок создания, формирования и ведения систем "Контингент", в том числе перечень сведений, содержащихся в указанных системах, включая сведения, подлежащие получению из информационных систем, перечень органов и организаций, уполномоченных передавать и получать эти сведения, порядок и сроки передачи и получения этих сведений, порядок их обработки, порядок и срок хранения этих сведений, порядок осуществления доступа … устанавливается Правительством Российской Федерации».



Судя по всему, Правительство не поскупится на перечень собираемой информации. Минобрнауки РФ уже сообщало: «Данные о детях должны попадать в базу с момента рождения. В личном деле должны быть указаны сведения об образовательных учреждениях и успеваемости, победах в конкурсах, олимпиадах и т. д. Кроме того, в базе данных должна содержаться информация о ЗДОРОВЬЕ УЧЕНИКА, а также СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ и СИТУАЦИИ В СЕМЬЕ».



В общем, закон имеет чисто ювенальный характер, а неприкосновенность частной жизни будет отменена.



По ч. 19 ст. 98 «Органы исполнительной власти субъектов РФ помимо перечня сведений, указанных в части 18 настоящей статьи, вправе определять перечень сведений, содержащихся в ГИС "Контингент обучающихся" субъектов РФ, а также перечень органов И ОРГАНИЗАЦИЙ, уполномоченных ПЕРЕДАВАТЬ И ПОЛУЧАТЬ эти сведения, порядок и сроки передачи и получения этих сведений, порядок их обработки, порядок и срок хранения этих сведений, порядок осуществления доступа к ним с использованием единой системы идентификации и аутентификации...".



А «при отсутствии в информационных системах сведений, подлежащих передаче в гос. информационную систему "Контингент обучающихся" субъектов РФ, органы и организации, указанные в части 18 статьи 98 Федерального закона…, организуют внесение этих сведений в гос. информационную систему "Контингент обучающихся" субъектов РФ» (п. 3 ст. 3 принятого закона).



Вот так – без всякого согласия субъектов персональных данных!



Законопроект грубо нарушает ст. 23 Конституции «Каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну», ч. 3 ст. 55 Конституции, согласно которой права гражданина могут быть ограничены только федеральным законом (а не подзаконными актами), а также подрывает право на образование (ст. 43 Конституции), в т.ч. потому что граждане не смогут получать образование без нарушения неприкосновенности их частной жизни, а также потому, что для ухода от внесения частных данных в «Контингент» люди будут вынуждены переходить на домашнее обучение.



Сегодня утром принятый Думой законопроект о «Контингенте» поступил на рассмотрение комитета по конституционному законодательству Совета Федерации. Как и в случае с одобрением СФ другого антисемейного закона, о запрете воспитания, традиционно «отличился» председатель этого комитета Андрей Клишас, известный своей нетрадиционной ориентацией, и склонностью с пеной у рта отстаивать антиценности, которые внедряют глобалисты через своих людей в органах власти России.



Г-н Клишас остался (или осталась? или осталось?) верно своему амплуа: сенатор призвал коллег подержать принятый Думой законопроект. Опять, как и в случае с «законом о шлепках», в бой ринулась одна Елена Мизулина—которую поддержали еще пара коллег. Тем не менее, в итоге победили клишасы: комитет только что рекомендовал Совету Федерации принять закон о «Контингенте».







Само пленарное заседание СФ пройдет, видимо, на днях. После одобрения СФ «Контингент» подсунут, как и закон о шлепках, на подпись Президенту, после чего закон должен вступить в силу, видимо, с 1 января 2017 г., а сама база должна быть заполнена к 1 сентября 2022 году. А потом мы опять будем писать письма и требовать исправить эту ошибку— так же, как было сделано со ст.116 УК.



Пока же закон формально не принят, на сайте Общественного уполномоченного по защите семьи можно скачать образец заявления в СФ и Президенту с требованием отклонить данный закон. Если же и это не поможет, остается только саботировать данное антиконституционное решение, не давая (письменно) согласия на обработку любых персональных данных своих детей и готовясь к судебной и другим формам защиты своих прав.