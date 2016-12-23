Команда «Саяны» всухую разгромила иркутян

23.12.2016 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

22 декабря в рамках всероссийских соревнований среди команд высшей лиги «Байкал-Энергия-2» уступила абаканцам со счётом 0:9.

Игра проходила в Иркутске. Но и здесь, на стадионе «Рекорд», соперникам не удалось навязать абаканской ледовой дружине упорную борьбу. Подопечные Евгения Баженова без особого труда продлили свою беспроигрышную серию до 11 матчей. Начало разгрому положил Андрей Ануфриенко (2). До ухода на перерыв порадовал точностью Матвей Азаренко (29).

Во втором тайме Фёдор Розвезев в течение нескольких минут (63, 65, 68) довёл счёт до 5:0. Дублем порадовал Александр Захваткин, который отличился с игры (73) и с пенальти (77). Ещё один 12-метровый реализовал Олег Селивёрсткин (75). Автором ещё одного забитого мяча стал Фёдор Розвезев (87). Более чем убедительная победа «Саян».

23 декабря состоится повторная встреча.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 12 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
75, за 0,286