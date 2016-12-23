Команда «Саяны» всухую разгромила иркутян

22 декабря в рамках всероссийских соревнований среди команд высшей лиги «Байкал-Энергия-2» уступила абаканцам со счётом 0:9.

Игра проходила в Иркутске. Но и здесь, на стадионе «Рекорд», соперникам не удалось навязать абаканской ледовой дружине упорную борьбу. Подопечные Евгения Баженова без особого труда продлили свою беспроигрышную серию до 11 матчей. Начало разгрому положил Андрей Ануфриенко (2). До ухода на перерыв порадовал точностью Матвей Азаренко (29).

Во втором тайме Фёдор Розвезев в течение нескольких минут (63, 65, 68) довёл счёт до 5:0. Дублем порадовал Александр Захваткин, который отличился с игры (73) и с пенальти (77). Ещё один 12-метровый реализовал Олег Селивёрсткин (75). Автором ещё одного забитого мяча стал Фёдор Розвезев (87). Более чем убедительная победа «Саян».

23 декабря состоится повторная встреча.

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