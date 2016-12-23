Мэрию Абакана обязали расставить по городу пожарные гидранты

По решению суда источники наружного противопожарного водоснабжения должны появиться в столице Хакасии не позднее 30 июня 2018 года.

Нарушения правил пожарной безопасности выявили прокуроры. По их мнению, в Абакане наружное противопожарное водоснабжение имеет недостаточную развитую сеть пожарных гидрантов. Администрацией города с 2010 года не исполнялись предписания, выданные органами пожарного надзора. Суд согласился с надзорниками в том, что отсутствие на территории города достаточного количества гидрантов ведёт к недопустимому риску для жизни и здоровья людей, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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