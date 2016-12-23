Мирослав Руденко: Бойня в Дебальцево — отвлекающий маневр Украины от аферы с Приват-банком

Афёра с «Приват-банком», желание выслужиться перед западными кураторами и попытка захвата новых территорий стали причинами украинских атак в районе Дебальцево. Об этом в блиц-интервью «Антифашисту» рассказал народный депутат, председатель комитета по образованию, науке и культуре Народного совета ДНР Мирослав Руденко.

- Мирослав Владимирович, что стоит за атаками ВСУ под Дебальцево?

- Перво-наперво – это тщательно спланированная провокация Украины. Атаки в течение нескольких дней не могли быть делом одного или нескольких подразделений без того, чтобы об этом не знало высшее военно-политическое руководство Украины. Это сознательная провокация.

- Какова её цель?

- Здесь несколько целей сразу. С военной точки зрения – это попытка захвата новых территорий. Но это не основная, а, так сказать, сопутствующая цель. Основные же лежат в сфере внутренней и внешней политики.

Прежде всего, это отвлечение внимания украинцев от афёры с национализацией «Приват-банка». Люди были очень сильно взволнованы этим, теперь же их внимание переключено на войну. И тут обывателю начинают морочить голову: сначала им рассказывали о том, что это ополченцы напали на ВСУ, теперь же говорят о том, что это украинская армия начала «успешное» наступление. Пока люди разбираются, что да как – от «Приват-банка» внимание отвлечено.

Во внешней политике Украина, таким образом, пытается показать, почему она не в состоянии выполнить Минские соглашения, под которыми подписалась. У украинской власти есть ряд кураторов, которые более или менее заинтересованы в выполнении «Минска», вот именно им Украина и пытается таким образом дать ответ, показать, что договоренности невыполнимы из-за действий республики. Ещё одна причина – это поиск дипломатической и финансовой поддержки США, попытка доказать свою нужность и важность новой администрации Белого дома. А также попытка ещё раз показать всему западному миру, что Украина стоит на его защите, «сдерживая» Россию. А «защитников» нужно финансировать.