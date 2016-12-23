«Мосигра» разместила самую крупную заявку на финансирование

У площадки "Город Денег" появился новый клиент - ООО "Мосигра". Это крупнейшая в России сеть магазинов настольных игр, специализирующаяся на производстве и реализации собственных игр, а также игр, импортируемых из-за границы и закупаемых у отечественных производителей. ООО "Мосигра"работает на российском рынке 8 лет. В 2015 году выручка группы компаний достигла 730 млн. рублей.

Компания планирует получить заём в 15 миллионов рублей сроком на 12 месяцев по ставке 22-30% годовых. "Относительно невысокий размер годовой ставки обусловлен исключительной надежностью данного заемщика. Кроме того, в качестве обеспечения компания предлагает производственные мощности, для инвесторов предоставляется поручительство двух учредителей "Мосигры", - рассказал член совета директоров ООО "Город Денег" и вице-президент Mikro Kapital sarl Юлиан Лазовский.

Причина того, что такая крупная и известная компания обратилась за займом на площадку "Город Денег", очень проста: у Мосигры растет количество клиентов, и на сегодняшний день компания уже не успевает удовлетворять спрос на настольные игры. И это означает, что нужно срочно наращивать производство, и деньги на это надо получить максимально оперативно.

"Быстрый кредит под разумный процент - это именно то, что мы предлагаем всем нашим клиентов. Например, Мосигра предполагает собрать требуемую сумму за неделю, и это вполне реальная задача, несмотря на достаточно жесткие требования к кредиту. Думаю, что столь удобный способ получения денег на развитие бизнеса, где нет ни бюрократических проволочек, ни лишних (и трудновыполнимых) условий, может быть интересен многим компаниям, представляющим средний бизнес. Кроме того, независимо от результатов торгов между инвесторами, размещение такой крупной заявки – свидетельство того, что и более крупные компании также начинают проявлять интерес прямому финансированию от частных инвесторов", - отметил генеральный директор ООО "Город Денег" Александр Панов.

Компания ООО "Город Денег" входит в состав холдинга General Invest, который специализируется на финансовой и инвестиционной деятельности и объединяет ряд компаний, расположенных в Италии, Люксембурге, Швейцарии, России и Белоруссии, а также объединяет под своим брендом "Город Денег - финансовые решения", ряд компаний, специализирующихся на финансовых услугах, такие как ООО Микрофинансовая компания "Микро Капитал Руссия", ООО "Национальная лизинговая компания", ООО "Город Денег - Лизинг и Факторинг".