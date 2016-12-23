Пассажир самолета набросился с оскорблениями на Иванку Трамп

23.12.2016 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Пассажир самолета набросился с оскорблениями на Иванку Трамп

Пассажир рейса авиакомпании JetBlue накинулся на дочь избранного президента Иванку Трамп и начал сыпать ругательствами в присутствии ее детей, сообщает газета New York Post.

Злоумышленник подошел к женщине сразу после того, как она вошла в салон самолета. Возмущенный американец принялся махать руками и бранить Иванку, при этом дочь президента пыталась успокоить своих испуганных детей.

Больше всего его возмутило то, что Иванка летит на том же рейсе, что и он. "Твой отец правит страной. Почему ты здесь? Ты должна летать на своем собственном самолете", — заявил пассажир.

Как сообщается, бортпроводники высадили возмущенного мужчину из самолета, мотивируя свои действия тем, что он нарушил правила нахождения на борту воздушного судна.

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