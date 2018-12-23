Полный провал: На концерт Бузовой в Майами продано всего семь билетов

Новоиспеченная певица интересна только нетребовательной российской аудитории.

Ольга Бузова официально считается обладательницей самого популярного аккаунта в Instagram, при этом критики в ее сторону часто значительно больше, чем похвалы. В частности критикуют то, что на свою страницу певица нагнала проплаченных ботов для большего количества, в то время как на самом деле поклонников у певицы менее одного миллиона. Исполнительница «Мало половин» надула себе не только губы и скулы, но не постеснялась надутой на пустом месте «популярности», когда на самом деле она мало кому интересна, считают пользователи соцсети.

Но, как ни странно, наибольший провал настиг Бузову не в России, а за рубежом. В Сети появилась информация о том, что на концерт Бузовой в Майами продали всего семь билетов.

Это не просто плохой, а ужасный результат. Даже у Филиппа Киркорова, Максима Галкина и прочих звезд российского шоу-бизнеса набираются полные, пусть и небольшие, залы зрителей, но ведь и эти артисты на сцене по 25-30 лет выступают.



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