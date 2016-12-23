Предпринимателям Хакасии до Нового года нужно заплатить страховые взносы

Более 16 тысяч индивидуальных предпринимателей, глав крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокатов и частных нотариусов должны заплатить страховые взносы на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование до 31 декабря текущего года.

Если годовой доход предпринимателя за 2016 год меньше 300 тыс. руб., взносы уплачиваются в фиксированном размере, сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по Хакасии.

Фиксированный размер страхового взноса за 2016 год, не зависящий от величины дохода, составляет:

- по обязательному пенсионному страхованию – 19 356 рублей 48 копеек,

- по обязательному медицинскому страхованию – 3 796 рублей 85 копеек.

Если доход индивидуального предпринимателя, адвоката, частного нотариуса за 2016 год превысил 300 тыс. рублей, ему необходимо не позднее 1 апреля 2017 года дополнительно перечислить страховые взносы на обязательное пенсионное страхование – 1% с суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей.

Главы крестьянских (фермерских) хозяйств уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (за себя и за каждого члена хозяйства) в фиксированном размере вне зависимости от величины дохода.

По всем вопросам уплаты страховых взносов Отделение ПФР по РХ рекомендует обращаться в территориальные органы ПФР по месту регистрационного учета.

С порядком уплаты страховых взносов в 2016 году самозанятое население также может ознакомиться на сайте Пенсионного фонда pfrf.ru.

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