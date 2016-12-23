Проверяющие из Москвы оценили новую школу в Катанове

Накануне республику с рабочим визитом посетил представитель организации «Дирекция 2025», подведомственной Министерству образования и науки Российской Федерации. Олег Александрович Люлько проинспектировал образовательные организации, которые построены и отремонтированы с привлечением средств федерального бюджета.

Напомним, в Хакасии при этой поддержке был проведен капитальный ремонт пяти образовательных организаций и была построена Катановская школа в Аскизском районе, Напомним, что её торжественное открытие состоялось на днях.

– Сегодня у нас, действительно, великая держава. Особую гордость испытываешь в такие моменты, когда сдаются замечательные объекты для наших детей и наших педагогов. При этом сельские школы должны быть не хуже городских! Вот это самое главное – обеспечить сельским ребятишкам такой же уровень и качество образовательного процесса, как в столице. А еще лучше – превзойти его, - сказал в своём выступлении на открытии Катановской школы Виктор Зимин.

В ходе проведённой проверки представитель организации «Дирекция 2025», Олег Александрович Люлько отметил, что Республика Хакасия в числе регионов, где выполнены все условия федерального соглашения. Кроме этого, обратил внимание на высокое качество строительных работ и оснащенность образовательных организаций.

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